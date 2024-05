Obsèques de Bernard Pivot : Des centaines de personnes assistent à la cérémonie en présence de Brigitte Macron

"C’était un homme formidable, je tenais à être là pour son grand départ", le petit village de Quincié-en-Beaujolais célèbre les funérailles de Bernard Pivot. Des centaines de personnes, anonymes ou du monde de la culture des médias et de la gastronomie sont présentes

Il pleut sur le village d'enfance de Bernard Pivot. Quincié-en-Beaujolais s'apprête à écrire le dernier chapitre de l'écrivain et journaliste décédé le 6 mai à l'âge de 89 ans. Il a accompagné des millions de téléspectateurs et reste populaire dans le cœur de nombreux Français. Parmi eux la première dame, Brigitte Macron est arrivée en début d'après-midi.

Brigitte Macron arrive devant l'église de Quincié-en-Beaujolais • © FTV Béatrice Tardy

Dans les rues du village, des proches d'ici ou d'ailleurs témoignent :

"C'était mon ami d'enfance, il a mieux réussi que moi, mais est toujours resté fidèle en amitié. Il venait au village, s'installait au bistrot sans chichi, un type exceptionnel de simplicité " dit Jean, les larmes aux yeux, né la même année que Bernard Pivot. Une amie parisienne proche du monde de l'édition raconte émue

J'étais une fan de la première heure, même avant de le connaître, il est toujours resté humble, il était formidable et je tenais à être là pour son grand départ.

Les portes de l'église se sont ouvertes une heure avant la cérémonie, qui est ouverte au public. L'équipe municipale, en coordination avec la Préfecture, a travaillé sans relâche depuis plusieurs jours pour anticiper au mieux l'afflux probable de centaines de personnes. Un important dispositif de sécurité a été mis en place. Dans ce petit village de 1300 habitants, il a fallu organiser l'arrivée des véhicules, les places de stationnement, des fléchages, une vingtaine de gendarmes est prévue sur place. La commune accueille aujourd'hui des anonymes et des personnalités du monde de la culture, de l'édition, écrivains, hommes politiques et bien sûr des restaurateurs de renom.

L'office prévu n'est pas filmé, mais des haut-parleurs installés aux abords de l'église vont permettre à la foule d'assister en direct à la cérémonie. Sous des chapiteaux blancs, des registres de condoléances sont posés, en attente de quelques mots d'hommage.

la tombe de la famille Pivot au cimetière de Quincié-en-Beaujolais • © FTV Valérie Benais

"Je sais qu'une place m'attend au cimetière dans la tombe de mes parents" disait le présentateur d'Apostrophes qui ressentait un attachement charnel à son village d'enfance.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité dans le cimetière du village.

Quincié-en-Beaujolais, le cimetière du village • © FTV Valérie Benais

Un vin d'honneur ouvert à tous est prévu à la salle polyvalente de la commune. " Nous servirons la cuvée Bernard Pivot " a précisé le maire Daniel Michaud. Selon le maître de chai de la cave coopérative de Quincié-en-beaujolais, aujourd'hui Agamy (anagramme de Gamay), la cuvée de Beaujolais Villages au nom de l'amoureux des mots et des mets est à son image " Dans l'élégance, le plaisir et la gourmandise ". Et puis, tradition oblige, des brioches à la praline seront apportées par la famille ; le péché mignon du créateur de l'homme amoureux des mets et de mots.

La journée d'hommage ferme les guillemets d'une page d'histoire de la vie culturelle française.