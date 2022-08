Policiers tabassés à Lyon : deux suspects en prison et un bras de fer entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin

Le deuxième suspect arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'agression de trois policiers en civil dans le quartier de la Guillotière à Lyon a été mis en examen et écroué a indiqué le Parquet de Lyon

Trois policiers ont été violemment agressés le 2O juillet dernier à Lyon, alors qu’ils tentaient d’interpeller un homme suspecté d’avoir commis un vol à l’arraché. Depuis, l'affaire a pris une dimension nationale avec de multiples réactions et la visite du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans le quartier de la Guillotière.

Un homme de 26 ans a été arrêté samedi 30 juillet, placé en garde a vue et présenté au juge d'instruction le lundi 1er août, l'individu a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Après l’arrestation d’un premier suspect, mis hors de cause depuis, un homme d'une vingtaine d'années également, avait déjà été interpellé dimanche 24 juillet. Ce dernier n’avait pas de casier judiciaire et n’avait pas contesté les faits. Il a également été mis en examen pour violences aggravées sur fonctionnaires de police et placé en détention provisoire, selon le parquet de Lyon.

Place Gabriel Péri : épicentre de la question sécuritaire

Un bras de fer s’est engagé entre Grégory Doucet, maire de Lyon et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. L'un demande plus de moyens policiers pour Lyon, et dénonce des promesses de renforts non tenues, l'autre évoque une mauvaise gestion de la municipalité. Dans un courrier adressé au maire de Lyon Gérald Darmanin estime que :

"Selon l'avis de tous, la sécurité à Lyon, et plus particulièrement dans le quartier de la Guillotière, est préoccupante. L'amélioration de la situation passe par l'engagement de chacun, en responsabilité et sans dogmatisme".

Le ministre de l'Intérieur a dressé une liste de propositions directement adressées à la municipalité lyonnaise :

"Vous pouvez ainsi prendre des arrêtés anti-rassemblements, limités à des horaires et jours déterminés, afin d'empêcher les attroupements d'individus qui créent de l'insécurité et des troubles à l'ordre public".

Des proposition que la municipalité n'a pas écarté d' "étudier". Lors de la visite du ministre de l'Intérieur à Lyon, Grégory Doucet avait refusé de le rencontrer et s'était rendu la veille place Gabriel Péri, épicentre circonscrit des problématiques de troubles à l'ordre public. Une place, dans un quartier aux réalités très différentes selon ses secteurs mais devenu un épicentre de la question sécuritaire en France.