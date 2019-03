Procès Barbarin : les réactions après la condamnation à Lyon du cardinal à 6 mois de prison avec sursis

"Une grande victoire"

"L'Eglise s'en souviendra"

Le cardinal Barbarin a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, jeudi 7 mars à Lyon, pour non-dénonciation d'abus sexuels. Ses avocats ont annoncé faire appel."La motivation du tribunal ne me convainc pas. Nous allons donc contester cette décision par toutes les voies de droit utiles", a indiqué Jean-Félix Luciani, en relevant qu'il "était difficile pour le tribunal de résister à une telle pression avec des documentaires, un film... Ça pose de vraies questions sur le respect de la Justice", a relevé l'avocat., a salué "une grande victoire pour la protection de l'enfance". "Cette victoire envoie un signal très fort à beaucoup de victimes et leur permet de comprendre qu'elles sont entendues, écoutées et reconnues", estimant qu'il s'agissait de "l'aboutissement d'un long parcours pour qu'émerge une prise de conscience".Juste avant l'annonce de cette décision Francois Devaux se disait serein: "On a déjà gagné, et on a agi comme révélateur.", l'un des avocats des parties civiles, se dit "soulagé". C'est un jugement "historique. On n'a jamais vu çà. On avait besoin d'un grand tribunal, pour une grande décision. On a été écoutés, et entendus. C'est un signe qu'on envoie à tout le monde. L'impunité des années écoulées, ça ne va plus durer.""Le souffle donné dans cette audience a eu des conséquences. La responsabilité et la culpabilité du cardinal ont été consacrés par ce jugement. C'est un symbole extraordinaire. Une grande émotion historique", a-t-il ajouté.A l'issue des débats lors du procès en janvier, la procureure Charlotte Trabut n'avait pas requis de peine à l'encontre de l'archevêque, ni des 5 anciens membres du diocèse. Une position délicate à tenir après les témoignages, crus et poignants, livrés à la barre par d'anciens scouts à l'origine de l'affaire."Je n'ai jamais cherché à cacher, encore moins à couvrir ces faits horribles", avait assuré au tribunal le prélat de 68 ans, expliquant n'avoir appris les agressions reprochées au père Preynat qu'en 2014, quand une victime se confia à lui.En 2001 puis en 2018, des évêques avaient été condamnés dans des dossiers similaires.Les plaignants affirmaient en janvier attendre de ce procès "le début d'une nouvelle ère". "Je crois en toute humilité que l'Eglise de France s'en souviendra", notait M. Devaux.