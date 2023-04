VIDÉO : rares images d'un loup qui attrape un agneau aux abords de Lyon

Les attaques de loup se multiplient désormais non loin des villes, début avril 2023, un troupeau de brebis s'est fait décimer dans un champ à Genas dans le Rhône. L'animal a pu être identifié grâce à une vidéo placée par les éleveurs

Dans la nuit du 12 au 13 mars 2023, deux attaques avaient eu lieu avec prédation. L'une sur un troupeau de caprins, sur la commune de Vernay. L'autre, presque un mois plus tard, dans la nuit du 2 avril 2023, sur un troupeau d’ovins, sur la commune de Genas.

Cette nuit-là, l'animal s'est faufilé par un trou dans le grillage d'un champ clôturé. Au total, il a tué 10 brebis et un agneau, les 11 autres animaux ont été blessés

"Tout le troupeau a été touché par un protocole qui est le même arrachage de la trachée et prise de l'oreille pour pouvoir déséquilibrer l'animal voir le mordre" explique Sébastien Flachy de l'entreprise d'éco-pâturage Flach Green Environnement.

"Ce qui est flagrant aujourd'hui c'est qu'on est vraiment à proximité de la ville, même si on est à la campagne, on n'aurait jamais cru que le loup approcherait aussi proche de la ville de Genas" ajoute-t-il.

Le loup plus proche des villes

Comme le montre une deuxième vidéo, 3 nuits plus tard, le loup de Genas a été filmé au même endroit, visiblement perturbé de ne plus trouver de proie. Selon les agents de l'office français de la biodiversité, il est de plus en plus courant de trouver des loups proches des zones urbaines. "D'ordinaire, il est assez discret et fuit l'homme, mais ne rate jamais une occasion de se nourrir" précise Amélie Chantereau, inspectrice de l’environnement à l'Office Français de la Biodiversité.

"Les foyers de reproduction sont dans les Alpes et ensuite, ils essayent de chercher un nouveau territoire pour avoir accès à la reproduction" ajoute-t-elle.

La question qui se pose désormais est de savoir si le canidé ne fait que passer par le Rhône, ou compte s'y installer.

En quête de nouvelles meutes

"Si les attaques se répètent sur une courte durée, il faudra mettre en place d'autres moyens" explique le préfet en charge du plan loup, Jean-Paul Celet.

Selon les derniers chiffres, on peut affirmer que le loup s'étend sur le territoire." Toutes les meutes de loups sont installées dans l'arc alpin et ils représentent plus de 8 prédations sur 10. Il y a cependant de plus en plus de loups en dispersion, qui cherchent à former de nouvelles meutes. C'est le cas des loups qui traversent le Rhône, ce département est bien placé pour ces animaux, parce qu'il est à proximité de l'arc alpin".

Illustration. La population de loups gris est estimé à 921 individus à la sortie de l'hiver 2021-2022 selon l'ONF. • © Jean-François Ottonello/MaxPPP

Quelle politique de préservation ?

On estime à 500 individus seuil de viabilité de l'espèce. On a aujourd'hui 921 loups en France. "Notre politique est basée sur des tirs de défense", précise Jean-Paul Celet. "On tire des loups qui attaquent des troupeaux. Nous avons élevé le seuil maximal de destruction possible. Nous sommes passés de 10 % à 19 % de la population de loups. Nous avons procédé à 169 destructions l'an dernier sur un plafond à 174. Aller au-delà, c'est peut-être fragiliser la population, c'est pourquoi nous avons demandé une note aux institutions sur les dynamiques de ces populations. On a une croissance estimée à +14% en moyenne sur trois ans" conclut-il.

La présence du loup est officielle dans 26 communes du Rhône principalement dans le Beaujolais, Genas rejoindra sûrement la liste dans les jours à venir. Depuis la réapparition du loup dans les années 90, sa population augmente chaque année et se déplace désormais sur tout le territoire.