Casting : la série "Emily in Paris" part au ski et recherche des figurants pour un tournage en Haute-Savoie

La saison 4 de la série "Emily in Paris" s'arrête en Haute-Savoie pendant quelques jours de tournage à Megève. Pour l'occasion, des figurants sont recherchés, des hommes et des femmes, âgés de 16 à 80 ans. Une aubaine pour les fans et pour l'économie du tourisme.

Après un détour par le sud de la France, Emily Cooper, personnage principal d'"Emily in Paris", va vivre de nouvelles aventures en France, mais cette fois en Haute-Savoie.

L'Américaine, arrivée en 2020 sur les écrans du monde entier, va faire étape à Megève. Pour accompagner son interprète Lily Collins, une société de castings recherche des figurants pour le tournage de la saison 4 de la série Netflix.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily Collins (@lilyjcollins)

Tournage le 4, le 5 ou le 6 mars

Le tournage devrait se dérouler le 4, le 5 ou le 6 mars prochain, selon la météo. Sont recherchés des profils très divers, des hommes et des femmes, âgés de 16 à 80 ans, "de toutes origines et tous profils", selon l'annonce. Attention, aucun défraiement n'est prévu pour le transport et l'hébergement. Les candidats doivent donc habiter à proximité de Megève et préciser leur code postal et ville de résidence, ainsi que leurs dates de disponibilité.

L'annonce donne déjà quelques indices sur les futures aventures d'Emily Cooper. Il est en effet possible pour les candidats d'envoyer des photographies récentes et en couleur, en formats selfie, portrait, et pied, en tenue de ski. Le cliché doit être pris de face.

Les candidats doivent préciser nom, prénom, date de naissance, taille et coordonnées de contact. Il faut postuler directement sur le site de CastingProd. Les personnes présélectionnées seront contactées à partir du 27 février. Les figurants seront rémunérés au tarif syndical de 94 euros bruts par jour, avec une indemnité déjeuner.

Emily Cooper devrait se retrouver une nouvelle fois au cœur d'un entrelacs de relations amoureuses, tout en cherchant à recruter de nouveaux clients pour son entreprise de marketing.

La saison 3 laissait les spectateurs en plein suspense, après l'interruption du mariage de ses deux meilleurs amis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emily In Paris (@emilyinparis)

La série Netflix a engendré de nombreuses retombées économiques dans notre pays depuis son lancement, d'après Les Echos. Son arrivée dans les Alpes ressemble à une aubaine, non seulement pour ses fans mais aussi pour le tourisme en Savoie.

Une étude menée conjointement par l'Organisation mondiale du Tourisme et Netflix a montré que le nombre de voyageurs qui se basaient sur des films ou des séries pour choisir leur destination a doublé durant les années 2010. 80 millions de touristes ont, ainsi, été influencés par les plateformes de streaming ou par le cinéma, en 2019.