Chambéry : un homme condamné à un an de prison ferme après la violente agression du frère de Nordahl Lelandais

Deux hommes ont été condamnés à des peines de prison par le tribunal correctionnel de Chambéry pour l'agression de Sven Lelandais, le frère du tueur présumé de la petite Maëlys. Le jugement, mis en délibéré, a été rendu public ce lundi 3 juin.Les faits, qui se sont déroulés à La Bridoire (Savoie), remontent au début du mois de février. Le frère de Nordahl Lelandais s'était fait violemment agressé par deux hommes qui lui avaient d'abord lancé : "T’es le frère de Lelandais, je vais t’enc...", selon le plaignant cité par Le Dauphiné Libéré . L'agression s'était déroulée sous les yeux de la mère de Sven.L'un des agresseurs, Cédrik A., a été condamné à deux ans de prison dont un avec suris avec mise à l'épreuve. Un mandat d'arrêt a également été émis à son encontre, étant donné qu'il n'était pas présent à l'audience.Le deuxième homme écope, lui, d'un an de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Une peine assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime, d'une obligation de soins et de travail pour les deux agresseurs.