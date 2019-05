INSOLITE. Savoie : elle reçoit une carte postale de sa fille... envoyée il y a 50 ans !

Un timbre à 30 centimes !

La Poste ne comprend pas

Marthe Coda n'en revient toujours pas en repensant à ce jour où le facteur lui a apporté, au beau milieu du courrier du jour,. La carte lui aurait été envoyée en 1969 par l'une de ses filles alors en vacances dans la Nièvre."J'ai cherché un grand moment d'où ça pouvait venir" explique Marthe Coda, habitante de Villarodin-Bourget, petit village de 500 habitants en Savoie. Ce 20 avril 2019,, une carte postale aux couleurs délavées détonne. Surprise, la carte est signée Myriam, le prénom de l'une de ses deux filles.Très étonnée, Marthe, aujourd'hui âgée de 80 ans, pense d'abord que sa fille est partie en vacances sans lui en parler. Curieusement, la carte vient de Varzy, le petit village de la Nièvre où Myriam était partie en colonie de vacances il y a aura bientôt 50 ans. En examinant la carte d'un peu plus près, Marthe tombe alors sur le timbre.qui lui permet finalement de comprendre d'où vient l'étrange courrier : du passé et plus précisément de l'année 1969 !"Pour mettre autant de temps pour arriver, j'ai pensé qu'elle avait peut-être fait un tour sur la lune. Après tout, on était en 1969... (NDLR : date des premiers pas sur la lune)" s'amuse l'octogénaire.Contactée par la rédaction de France 3, la direction de La Postecomment cette carte postale a pu se retrouver dans le circuit du courrier 50 ans après. Si elle ne veut pas remettre en cause les affirmations de l'octogénaire, elle explique aussi ne pas pouvoir confirmer que la carte a bien été envoyée en 1969. "La date du timbre est illisible" explique notre interlocuteur.Comment expliquer un tel retard dans l'acheminement ?. Soit il y a eu des déménagements ou une réorganisation dans le bureau de poste de Modane et "la carte a pu se retrouver coincée dans un casier", explique encore la direction, soit la carte a été "remise dans le circuit" par une tierce personne qui l'aurait retrouvée.Les cas de courriers arrivés à ce point en retard sont en tout cas "extrêmement rares". Quand cela arrive, La Poste les accompagne généralement d'un mot d'excuses, "ce qui n'a pas été le cas pour cette carte postale".