Mort d'Arthur Noyer : nouvelle audition de Nordahl Lelandais ce lundi au Palais de justice de Chambéry

Mis en examen dans quatre affaires dont le meurtre de la petite Maëlys et l'assassinat d'Arthur Noyer, Nordahl Lelandais doit être entendu ce matin par des juges d'instruction au Palais de Justice de Chambéry en Savoie.



Selon une source proche de l'enquête, cette audition pourrait concerner la mort du jeune Caporal Noyer que Nordahl Lelandais est suspecté d'avoir pris en stop et assassiné dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 près de Chambéry.



Arthur Noyer s'était volatilisé à la sortie d'une discothèque.

C'est l'affaire Maëlys qui avait mis les enquêteurs sur la piste de Lelandais.



Une reconstitution des faits doit être organisée prochainement.



Plus d'informations à venir.