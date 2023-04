PHOTOS. Des aurores boréales observées dans les Alpes

Des aurores boréales ont été observées dans les Alpes du Nord, lors de la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril. Ce phénomène exceptionnel avait déjà été observé en France à la fin du mois de février.

Le phénomène est rarissime en France. Des aurores boréales ont pourtant été observées à deux reprises dans les Alpes ces derniers mois. Certaines ont été observées dans le ciel des Alpes du Nord lors de la nuit du dimanche 23 au lundi 24 avril.

Des lueurs verdâtres, voire roses, dans le ciel ont été aperçues dans plusieurs régions : en Loire-Atlantique, en Meurthe-et-Moselle, mais aussi en montagne. Le phénomène a notamment été capturé par les webcams des stations de ski, comme celle des Deux Alpes.

Ces belles images ont aussi été observées plus au sud dans les Alpes, notamment à la station de Pra Loup ou encore près du lac de Serre-Ponçon.

Mais le phénomène a particulièrement été visible à l'œil nu dans des régions où le ciel n'était pas voilé la nuit dernière, comme dans le Nord de la Frace, à Douai.

"Ce phénomène peut arriver entre 4 et 6 fois dans l'année"

"Le soleil envoie constamment de la matière, des particules électriques. Mais dans le cas d'une éruption solaire, le soleil envoie beaucoup plus de matières et à une plus grande vitesse. Les matières dégagées ont mis un jour et demi à arriver dans l'atmosphère et à des latitudes plus basses que d'habitude", expliquent Baptiste Falque et Olvier Katz, prévisionnistes en météo de l'espace au CNRS (Centre national de recherche scientifique).

Les deux scientifiques sont à la tête d'AurorAlpes, une association de médiation de recherche, qui vulgarise notamment ce genre de phénomènes. "Ce phénomène n'est pas si rare que ça. Il peut arriver entre 4 et 6 fois dans l'année. Mais il faut que toutes les conditions soient remplies pour observer ces aurores boréales : il faut qu'il fasse nuit, qu'il n'y ait pas de nuage, ni de pollution visuelle."

Si ce phénomène n'est pas si rare que cela, il pourra s'intensifier dans les prochaines années, voire mois : "Le soleil a un cycle de 11 ans. Plus il tend vers son maximum solaire, plus ces éruptions solaires auront lieu, avec donc, des aurores boréales supplémentaires." Il avait, d'ailleurs, déjà été observé dans les Alpes fin février dernier.

La récente activité solaire pourraît même être à l'origine de problème de télécommunication ce lundi : "Outre les aurores boréales, les particules électriques dans l'atmosphère peuvent avoir d'autres effets. Elles peuvent notamment provoquer des perturbations dans la réception des ondes", informent les prévisionnistes en météo de l'espace.