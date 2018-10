Un loup mis à mort par des patous dans la Réserve des Hauts-Plateaux du Vercors (Drôme)

Ce cliché a été pris par un garde de la Réserve naturelle nationale des hauts-plateaux du Vercors. Le combat entre les patous et les loups a eu lieu le 15 septembre dernier. / © France 3 Alpes / Réserve naturelle nationale des hauts-plateaux du Vercors

Le reportage de Jean-Christophe PAIN, Cédric LEPOITTEVIN, avec Azedine KEBABTI :

Un loup mis à mort par des patous sur les Hauts-Plateaux du Vercors (Drôme)

Intervenants : Serge Roman, éleveur de moutons et propriétaire du troupeau en estive au Jardin du Roy, Brice Palhec, garde-référent pastoralisme de la Réserve des Hauts-Plateaux du Vercors

Les chiens minimisent les attaques des loups sur la Réserve

Tous les loups tués ne sont pas décomptés du plafond

Carte : les 39 loups prélevés par tirs autorisés en 2018 / © France 3 Alpes

Carte : 4 loups braconnés / © France 3 Alpes

Carte : 12 loups accidentés / © France 3 Alpes

Carte : 5 loups morts de cause indéterminée / © France 3 Alpes

en pleine journée,sur l'alpage du Jardin du Roy. Trois chiens de protection, César, berger d'Anatolie, Soldat et Sam, deux patous des Pyrénées, se battent avec un loupLe loup s'est approché du troupeau de moutons défendu par les chiens.Le combat dure trente minutes, selon les bergères, qui ont assisté à la scène. Il a eu lieu dans la, la plus grande de France métropolitaine. Les trois chiens auraient mis à mort le loup, selon plusieurs témoignages.Sur une photo prise par un garde de la réserve, on découvre, l'âge auquel les loups sont rejetés par la meute pour aller conquérir leur propre territoire. Les analyses (radioscopie, autopsie, toxicologie) ont révélé unIl est possible qu'il se soit battu avec d'autres loups avant d'affronter les chiens de protection.Tout tir sur le loup est strictement interdit dans cette Réserve naturelle. L'efficacité des chiens qui surveillent les troupeaux y est encore plus cruciale qu'ailleurs."Ils minimisent les attaques", souligne Serge Roman, éleveur de moutons dans le Vaucluse, et propriétaire du troupeau en estive au Jardin du Roy, sur la commune de Treschenu-Creyers (Drôme). "Sans les chiens, ce serait une véritable catastrophe, un carnage permanent" ajoute-t-il. Serge Roman mène ses brebis sur les Hauts-Plateaux depuis 1984, avant même la création de la Réserve.Dans les Réserves naturelles, l'Etat finance à 100%. Pour Serge Roman, sur ces alpages fréquentés par les loups "c'est désormais impossible de se passer des chiens !"Cet été 2018, les gardes de la Réserve ont officiellement constatécontre les troupeaux de moutons. Soit(sans compter les bêtes disparues) sur lessur les Hauts-plateaux du Vercors. Les chiffres des attaques sont fluctuants d'une année sur l'autre, mais depuis 5 ans, ils ont tendance à baisser, selon Brice Palhec, garde-référent pastoralisme de la Réserve, ancien berger lui-même.Selon la(DREAL) d'Auvergne-Rhône-Alpes, le décès de ce loup est le"ayant impliqué des chiens de protection" en France cette année.Avec, et 4 autres braconnés, le plafond de prélèvement fixé parest d'ores et déjà atteint pour toute l'année 2018 (chiffres du 19 octobre). Cette limite vient d'être relevée : 8 loups supplémentaires pourront donc être prélevées jusqu'au 31 décembre, sur un effectif global estimé à 430 individus en France.Leset, déplorent que lesne soient pas comptabilisées dans ces calculs. Jusqu'au 19 octobre, la DREAL a en effet recensé, en plus des tirs autorisés et des braconnages, 12 morts de loups suite à collision routière, et 5 morts(dont 3 en Isère).Infographie : Aurélien Danérol, Jules Laval, Xavier Demarquay.