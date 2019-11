ASTRONOMIE. La planète Mercure passera devant le Soleil lundi 11 novembre : comment et où observer le phénomène ?

Où et quand voir passer Mercure devant le soleil ?

La planète Mercure passe devant le soleil. / © Alexandre MARCHI - maxPPP

Planète Mercure qui es-tu déjà ?

Attention à vos eux, télescope obligatoire avec filtre solaire !

Lundi après-midi, le phénomène débutera en France à 13h35. Si le ciel est dégagé, vous verrez Mercure passer devant le Soleil. Mercure apparaîtra en ombre chinoise devant l'astre. Le phénomène se produit une dizaine de fois par siècle. La dernière fois, c'était en mai 2016.Si Mercure est la planète la plus proche du Soleil, elle est une planète assez difficile à voir car souvent trop proche du Soleil et trop basse sur l’horizon.Lundi, Mercure sera une toute petite bille devant le Soleil. Son diamètre de 4879 km toute de même est 285 fois plus petit que celui du Soleil.Pour voir l'ensemble de l'épisode, il vous faudrait prendre un billet d'avion pour l'est de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le sud du Groenland et l'extrême ouest de l'Afrique.Mercure est la planète qui tourne le plus près du Soleil. Il y fait extrêmement chaud le jour (430°C) et très froid la nuit (- 180°C), mieux qu'un congélateur. Mercure présente un aspect similaire à celui de la Lune : elle est constellée de cratères d'impacts causés par la chute de météorites et d'astéroïdes.Son prochain passage devant le Soleil ne se produira qu'en 2032. Et pour plus tard, voici les rendez-vous avec les transits de Mercure , histoire d'organiser votre agenda !

Les associations d'astronomie rappellent un message important : N'essayez pas de suivre le phénomène sans protection car c'est dangereux pour les yeux. Regarder le soleil peut provoquer une brûlure définitive et indolore de la rétine.



Le phénomène de Mercure qui passe devant le soleil ne sera visible qu’avec des télescopes car un grossissement d’au moins 50 fois. Celui ci doit être équipé d'un filtre dédié à l'observation du soleil. ou une lunette astronomique équipée de filtres spéciaux.



Si vous avez des lunettes d'éclipse ou même des jumelles de protection, n'espérez rien voir ! Mercure vous posera un lapin !

© LEON NEAL / AFP





Observer le phénomène avec les clubs d'astronomie de Franche-Comté

A Besançon, au Belvédère de Montfaucon

Dans le pays de Montbéliard, Esplanade du Fort du Mont-Bart à Bavans

L'association astronomique de Franche-Comté invite le public à découvrir le transit de Mercure.Le phénomène commencera à 13h37 pour se finir à Besançon avec le coucher du Soleil à 17h06 sachant que te transit continuera pour se terminer à 19h04 mais ne sera plus visible depuis la Franche-Comté. En cas de ciel couvert, le rendez-vous sera annulé.Là aussi les membres de l'association française d'astronomie vous attendent pour voir ce phénomène qui ne se produit que 13 ou 14 fois par siècle.

Dans le Haut-Doubs, près de Pontarlier

Le Club d'astronomie du Haut-Doubs vous attend à l'observatoire de la Perdrix situé à Hauterive-la-Fresse. Des télescopes équipés de filtres solaires vous permettront d'observer le phénomène en toute sécurité. Plus d'infos sur leur événement Facebook.

A Salins-les-Bains dans le Jura

A Dole : le club d’astronomie Les Pléiades, de la MJC de Dole

Le club Etoile, Sciences et Légendes posera ses téléscopes à Ivory juste à côté de Salins, au Tille de Grange Sauvadet. Vous pouvez stationner le long de la route ou dans le village pour rejoindre ensuite le point d'observation.Rendez-vous 188 rue du Boichot.► Partout en France, les clubs d'astronomie mettent en place des animations et fourniront leur matériel pour le passage de Mercure devant le soleil. Voir la liste complète des animations.