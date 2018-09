Dijon : un restaurateur publie sur Facebook les images d'une effraction

À Dijon, un jeune homme a brisé la vitrine d'un restaurant dans la nuit de vendredi à samedi. Le propriétaire des lieux a publié des images issues de sa vidéo-surveillance sur les réseaux sociaux pour dénoncer le malfaiteur. Une initiative qui pose question. - France 3 Bourgogne - Elsa Bezin, Dalila Iberrakene, Rachel Nectoux

Une action illégale ?

Dans la nuit de vendredi 31 août à samedi 1er septembre, un jeune homme semble-t-il alcooliséVersion Latine, dans le centre-ville de Dijon. En découvrant les faits, le propriétaire de l'établissement a décidé de mettre en ligne sur sa page Facebooksans masquer le visage de l'auteur.Très vite, le contenu est visionné des milliers de fois. Un coup de colère assumé par le restaurateur qui souhaite identifier le jeune homme. "J'ai décidé de publier la vidéo parce qu'On en a marre de ces agressions gratuites. On a déjà du mal à faire tourner nos affaires, indique André Marchesi. Aussi, je me suis dit queOn voit bien des gens qui cherchent des Pokémon dans la rue, alors pourquoi pas des personnes qui sont recherchées ?"Une nouvelle forme de délation qui pose question.et s'inquiètent à la fois des dérapages et de la perte de confiance des citoyens.L'initiative de ce restaurateur est-elle illégale ? Difficile de répondre à cette question. Le sujet est complexe et divise les spécialistes. En attendant,à ce jour pour ce genre de pratiques.