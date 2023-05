Elle a 108 ans et joue encore du piano : la plus vieille pianiste du monde s'est produite en Côte-d'Or

À 108 ans, Colette Maze n'a toujours pas arrêté le piano. De passage en Côte-d'Or ce samedi 27 mai, la plus vieille pianiste du monde a joué devant 500 personnes au Clos Vougeot.

De Piazzolla, à Schuman et même Debussy, la pianiste de 108 ans Colette Maze interprète des classiques devant un parterre de 500 personnes, au château du Clos Vougeot (Côte d'Or). Dans ce joyau du vignoble bourguignon, l'artiste impressionne son public. "On réalise qu'elle a tout de même un siècle de pratique du piano entre les mains", s'émerveille une spectatrice.

Colette Maze jouant du piano sous le regard de son fils Fabrice Maze. • © France 3 Bourgogne

Cette musicienne joue du piano depuis l'âge de trois ans. Malgré les réticences de ses parents, elle intègre l'École normale de musique de Paris en 1929, à l'âge de 15 ans. En jouant quatre heures par jour, Colette Maze maîtrise plus d'une centaine de morceaux.

C'est une nourriture. Tout comme on a besoin de café ou de déjeuner, j'ai certainement besoin d'un lien entre la musique, mes doigts et mon corps. Colette Maze

► À LIRE AUSSI - "Je suis toujours en vie, avec le piano" : à 108 ans, Colette Maze joue encore au moins quatre heures par jour

Cette pratique intensive tout au long de sa vie lui est vitale : "C'est une nourriture. Tout comme on a besoin de café ou de déjeuner, j'ai certainement besoin d'un lien entre la musique, mes doigts et mon corps. Pour bien vivre, j'ai besoin de tout cela", confie-t-elle.

Les secrets de sa longévité

"Elle adore le vin, le chocolat et le fromage", énumère Fabrice Maze pour expliquer la longévité de sa mère. Colette Maze ajoute que son secret de jouvence réside dans le fait qu'elle a beaucoup pratiqué la danse, la gymnastique et la rythmique, des éléments qui expliqueraient réellement le maintien de ses capacités au fil du temps et l'absence d'arthrose. La centenaire ne prend pas non plus de médicaments.

Colette Maze est intronisée dans la confrérie des chevaliers du Tastevin, au château du Clos Vougeot (Côte d'Or). • © France 3 Bourgogne

Lors de cette soirée, la musicienne a été intronisée dans la confrérie des chevaliers du Tastevin. Elle s'apprête à sortir un septième album, "108 ans de piano".