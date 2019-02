Besançon : la police lance un appel à témoins après la disparition d'une adolescente

Emilie, 17 ans, a quitté son domicile après une dispute avec ses parents. Ces derniers ont contacté la police de Besançon qui lance un appel à témoins dans le but de retrouver l'adolescente, soupçonnée de fugue.



La police a signalé cette disparition et l'a inscrite au fichier des personnes recherchées. "Ce fichier permet à tout policier ou gendarme sur le territoire français d'avoir accès aux informations concernant les disparus" nous a expliqué une source policière. Des recherches sont en cours sur le secteur de Besançon.



Lors de son départ, Emilie portait un pull gris et bleu, un blouson en sky couleur bordeaux, un jean et des chaussures blanches de marque Converse. Toute personne susceptible d'avoir des informations à ce sujet, peuvent contacter le commissariat au 03.81.21.11.22.