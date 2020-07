"Le Ségur de la santé a accouché d'une souris" : paroles de soignants avant la manifestation du 14 juillet à Besançon

Pour une réouverture de lits ou de services

"Nous sommes très déçus." Le professeur de neurochirurgie au CHRU de Besançon et membre du collectif Inter-Hôpitaux, Laurent Thines est amer.Après sept semaines de tractation, les personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, masseurs-kinésithérapeutes...) et non médicaux (techniciens, brancardiers, agents administratifs...) ont obtenu une enveloppe de 7,5 milliards d'euros pour améliorer leurs rémunérations, parmi 20 mesures de cette première phase du Ségur de la santé. Mais pour le médecin le compte n'y est pas."On reste loin des 300 euros qu'il aurait fallu pour rejoindre la moyenne des pays européens, explique Laurent Thines.On distribue des miettes de salaires à certaines catégories professionnelles, mais en échange on va aggraver les horaires, les plannings...Tout cela est très décourageant"."Je ne vous parle même pas des médecins, poursuit le neurochirurgien. Certes la prime d'indemnité de "service public exclusif" (versée aux praticiens qui s'engagent à ne travailler que dans les hôpitaux publics, sans dépassement d'honoraires) devrait passer de 490 euros bruts à 1 010, mais un neurochirurgien comme moi gagne cinq fois plus dans le privé, alors que je suis "professeur" !"Aucune avancée n'a été faite au travers de ce protocole d'accord sur la question primordiale des réouvertures de lits et de services, regrette Evelyne Ternant, référante Bourgogne Franche-Comté du Parti communiste et membre du Comité de défense de la Santé Publique.Cette gestion comptable fait sombrer ce qui était l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, avec tout ce que cela implique comme souffrance pour les soignants."Six syndicats, dont la CGT et Sud santé, ainsi que les collectifs inter-urgences et Inter-hôpitaux invitent donc les personnels soignants à manifester place de la révolution à Besançon le 14 juillet à 11h. A l'heure même où un hommage national sera rendu aux soignants place de la Concorde à Paris par le Président de la République."La crise n'est pas derrière nous, elle est encore devant nous avec un hôpital qui se retrouve face à un nouveau défi : rattraper ce retard.", précise le communiqué du Comité de défense de la santé publique.Ce dernier invite tous les citoyens à rejoindre le mouvement, et transformer une fois encore les applaudissements du confinement en soutien pérenne. ", conclut Laurent Thines. Nous, personnels soignants sommes pris en étau, entre notre envie de faire grève et le devoir de soin. Nous ne pouvons pas manifester comme nous le voulons et tout bloquer, comme peuvent le faire les cheminots. Nous sommes réquisitionnés. Alors, il faut que les citoyens portent cette cause avec nous."Après la pause estivale, médecins, infirmiers et autres soignants entendent bien, s'ils ne sont pas écoutés, reprendre vigoureusement le mouvement à la rentrée.