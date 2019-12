Un arbre tombe sur un car scolaire en Haute-Saône

Plus de peur que de mal pour les passagers d'un car scolaire ce midi en Haute-Saône.



Un arbre est tombé sur le pare-brise du véhicule de transport, à bord duquel circulaient, en plus du chauffeur, 24 enfants âgés de 6 à 10 ans.



Tous ont été pris en charge par les secours, mais aucun n'a été blessé. Les victimes avaient été regroupés à l'école de Fleurey-les-Faverney.



La préfecture de Haute-Saône indique qu'une cellule d’écoute psychologique de l’Éducation nationale a pu entendre les enfants dans l’après-midi.



Par ailleurs, la RD 51 a été coupée dans les deux sens le temps de l’évacuation des élèves et du bus.



Plusieurs arbres dangereux ont été abattus en bord de route.