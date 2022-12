CONSEILS. Nordmann ou épicéa, comment prendre soin de votre sapin ou fabriquer votre propre arbre de Noël ?

Il fait froid, la nuit tombe très tôt et le mois de décembre est là : c'est le moment de décorer votre sapin de Noël. Voici quelques astuces d'un producteur de sapin de Haute-Saône pour qu'il reste le plus beau le plus longtemps possible.

"Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure !". Le mois de décembre vient de commencer, et dans beaucoup de foyers, c'est le moment d'installer et de décorer son sapin de Noël. Qu'il vienne du Danemark, du Morvan ou de Haute-Saône, un producteur franc-comtois livre ses conseils pour qu'il dure le plus longtemps possible.

Nordmann ou épicéa, tout se joue sur la température

"C'est de la logique". Pour Laurent Rivet, producteur de sapins en Haute-Saône, c'est bien simple : le facteur déterminant, c'est la température de son salon. "L'épicéa, il faut le prendre très tard, le 15 décembre pas avant". L'espèce, si elle offre des jolis sapins verts clairs, touffus et aux jolies épines fines, est très sensible à la chaleur. "Si c'est pour le mettre en extérieur, c'est bon, mais si c'est pour le rentrer, il faut attendre", au risque que ses aiguilles ne tombent avant le passage du Père Noël.

Les Nordmanns, une espèce qui représentent "95% de la production, si ce n'est pas plus", supportent un peu mieux les températures intérieures, mais il faut rester vigilant. "Un Nordmann, il peut tenir 6 mois, le seul problème, c'est qu'il va devenir gris, puis marron au bout d'un moment". Alors, pour ralentir son changement de couleur, Laurent Rivet a une astuce imparable : "il faut mettre de l'eau au pied du sapin". "Si c'est un sapin avec une buche au pied, on prend une grosse soucoupe, vous mettez la buche dedans, et l'eau va monter par capillarité". "Il existe des supports avec de l'eau, ils coutent chers mais c'est efficace".

Pour augmenter la durée de vie de son sapin, on peut faire le choix de diminuer légèrement le chauffage dans son salon. Il est aussi possible d'utiliser chaque jour un spray d'eau, pour humidifier ses branches.

Le producteur conseille également d'installer son sapin le plus long possible des sources de chaleur comme les radiateurs ou les poêles à bois. Si le chauffage est au sol, l'astuce de la coupe d'eau à ses pieds est d'autant plus efficace.

Des sapins sans épines

Depuis quelques années, certains font le choix de troquer leur sapin, naturel ou synthétique, au profit d'alternatives naturelles. Des sapins en bois de récupération ou en bois flotté, ou encore des formes en objets de décoration qui reproduisent les formes familières du roi des forêts. Des artisans fabriquent ainsi des sapins en bois.

Autre alternative : les branches, ou baguettes en bois, récupérées dans la forêt ou achetées, agrémentées d'une guirlande et accrochée au mur. Une solution qui a la faveur des propriétaires de chats, puisqu'elle évite les désagréments causés par l'amour immodéré des félins pour les boules de Noël et autres décorations scintillantes.

Enfin, une autre idée : dessiner son sapin sur une fenêtre ou une baie vitrée, avec du blanc de Meudon. Cette poudre blanche très fine, issue de carrières de craie, est souvent utilisée pour couvrir de blanc les vitrines des magasins désaffectés. Mélangée à de l'eau, et éventuellement à des colorants alimentaires, la poudre peut être utilisée comme de la peinture, et elle se nettoie facilement. Le blanc de Meudon est d'ailleurs parfois utiliser pour nettoyer les vitres.

Avec du blanc de Meudon et un peu d'imagination, on peut créer un sapin de Noël sur ses vitres • © Antoine Laroche / France Télévisions

Qu'il soit naturel, symbolique ou synthétique, qu'il trône dans votre salon quelques jours ou jusqu'à fin janvier, le plus important reste que votre sapin soit le plus beau à vos yeux.