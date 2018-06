Le jeune Nizar Muhamad Tlass n'a plus donné de nouvelles depuis mardi après-midi

Nizar Muhamad Tlass âgé de 12 ans n'a plus donné de nouvelles depuis hier après-midi et sa sortie du collège à Gray à 16h30.La gendarmerie juge la disparition de ce jeune réfugié syrien inquiétante, elle lance un appel à témoins.Le garçon était hier vêtu d'un short bleu, d'une chemise blanche et de baskets noires, il parle très peu le français.Pour tout renseignement vous pouvez contacter