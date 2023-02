Jura : incendie mortel à Saint-Amour, deux personnes sont décédées dans un feu d'appartement

Dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 février, deux personnes sont décédées dans un incendie à Saint-Amour dans le Jura. Un incendie dans un appartement est à l'origine du drame.

Le drame s'est produit dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 février. Mardi soir, peu avant 23 heures, les sapeurs-pompiers du Jura sont appelés pour un incendie dans un appartement à Saint-Amour.

L'immeuble dans lequel il se trouve compte trois étages. C'est du rez-de-chaussée que l'incendie est parti. Des moyens importants ont été déployés : 44 sapeurs-pompiers, 18 véhicules sont mobilisés.

Trois heures plus tard, le bilan est lourd : deux personnes sont malheureusement décédées, une personne a été héliportée dans un état grave au CHU de Besançon, et sept personnes ont été prises en charge du fait des fumées qu'elles avaient inhalées. Les deux victimes seraient deux femmes : l'une, d'une soixantaine d'années, vivait dans l'appartement d'où est parti l'incendie, l'autre vivait juste au dessus au premier étage. Il s'agirait d'une très jeune femme, une majeure de vingt ans tout au plus.

Une enquête de gendarmerie est ouverte. Elle va tenter de déterminer les raisons du départ de cet incendie mortel, dont on ne sait pas pour l'instant s'il est d'origine criminelle ou domestique.