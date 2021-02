Jura : un étang de 5 hectares totalement asséché et vidé de ses poissons, l'acte d'un braconnage privilégié

Des 5 hectares de l’étang, il ne reste plus qu’un cours d’eau sur lequel des cygnes se sont posés ou encore quelques flaques d’eau ici et là. Aux yeux de la maire de Vaudrey, le spectacle est désolant « c’est un lieu bien connu et très apprécié des passants et des habitants » précise Virginie Pate.

Car c’est dans sa commune, bourg de 400 habitants niché entre Dole et Arbois, qu’est situé cet étang où tous les poissons ont été volés. « Je suis écoeuré » témoigne Aimé Epailly, le propriétaire. « Cet étang je l’ai depuis dix ans, c’était un rêve d’enfant. Je l’ai acheté parce que je suis très nature, je n’y pêche qu’une seule fois à l’année et puis là, plus rien. C’est monstrueux ».

Un étang de 5 hectares totalement asséché

C’est en début de semaine qu’il a constaté que son étang avait été vidé et que seuls les petits poissons ont été épargnés. « On a prélevé les belles pièces c’est-à-dire les plus gros poissons ».

Selon les premiers éléments, les deux portes en métal qui permettent de retenir l’eau, ont bien été ouvertes. Un acte de malveillance ? Le propriétaire n’y croit pas. Reste alors une autre piste celle d’un acte de braconnage. Le propriétaire va déposer plainte prochainement.