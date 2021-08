Pourquoi l'été 2021 est-il si pourri ? 3 minutes pour comprendre

Il fait froid, il pleut. L'été 2021 restera, du moins pour sa première partie, comme épouvantable. Bruno Vermot-Desroches, responsable du centre Météo France de Besançon, nous explique en 3 minutes pourquoi notre météo dépend de l'anticyclone qui, vraiment, fait la pluie et le beau temps.

L'été 2021 sera-t-il l'été de tous les records ? Records de précipitations ? De froid ? Bref, sera-t-il le plus pourri des étés pourris ? L'été le plus déprimant depuis longtemps ? Oui, je sais, pas la peine d'en rajouter une couche (si, en fait, une couche de gilet polaire, vu le petit 16° ce matin...), on a déjà assez le moral dans les chaussettes (bien épaisses, les chaussettes...).

Les 3 derniers étés ont été, sur notre région, caniculaires et... euh... on se plaignait ! Trop chaud, restrictions d'eau, bétails en détresse, jardins en souffrance... Cette année, c'est le contraire : trop froid, trop pluvieux !

Les explications du professionnel

Alors, on peut essayer de comprendre... et de relativiser. Déjà, vu l'ampleur des inondations catastrophiques en Allemagne et en Belgique à la mi-juillet, on peut s'estimer heureux ! Il y a pire ailleurs, regardons également les feux gigantesques en Amérique du Nord ou, plus près de nous, en Grèce. De plus, notre météo n'est pas exceptionnelle, non, on a le sentiment, l'impression de "J'ai jamais vu ça !" mais c'est un peu excessif. Jusqu'à maintenant, mercredi 4 août, on ne bat pas tous les jours des records.

Bruno Vermot Desroches, responsable du centre Météo France de Besançon, explique bien la situation : elle a déjà été pire... et ça pourrait bien continuer. Non, je blague... Pour voir le soleil, il faudra juste attendre quelques jours.

Je vous mets sa photo parce qu'on ne sait plus à quoi il ressemble :

Le soleil, pour ceux qui ont oublié à quoi il ressemble • © France Télévisions

L'interview de Bruno Vermot Desroches, responsable du centre Météo France de Besançon : pourquoi il pleut ? Pourquoi il fait froid ? 3 minutes pour tout comprendre