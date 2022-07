Salut nazi à l'Assemblée nationale : rappel à l'ordre pour le député de Saône-et-Loire Rémy Rebeyrotte, "une sanction équilibrée" selon lui

La présidence de l'Assemblée nationale a infligé ce lundi un rappel à l'ordre au député de Saône-et-Loire Rémy Rebeyrotte (LREM). Le 12 juillet dernier, il avait mimé un salut nazi pour, selon lui, dénoncer le geste d'un député du Rassemblement national. Il estime aujourd'hui que sa sanction est "équilibrée".

Un rappel à l'ordre. C'est la sanction qui vient d'être prononcée ce lundi 25 juillet, par la présidence de l'Assemblée nationale, à l'encontre du député de la troisième circonscription de Saône-et-Loire Rémy Rebeyrotte. En cause : un salut nazi que le député LREM a effectué le 12 juillet dernier au palais Bourbon.

Pourquoi ce salut nazi ?

Ce jour-là, Rémy Rebeyrotte explique qu'il a mimé un salut nazi en réponse à un député du Rassemblement national. Lors d'un vote sur le projet de loi sanitaire, "un grand gaillard du RN s'est levé en faisant le salut nazi", déclare Rémy Rebeyrotte à l'AFP. Il explique qu'il a imité son geste en lui disant qu'"il ne faut pas faire ça". Plusieurs députés du RN réfutent le fait qu'un des leurs ait effectué un salut nazi, parlant d'une "invention" de la part du parlementaire de Saône-et-Loire.

"Je n'ai pas eu le bon réflexe"

"J'ai été entendu par la présidente de l'Assemblée [Yaël Braun-Pivet]. J'ai expliqué mon geste. Je me suis excusé, non pas sur le fond, mais sur la forme, si il a pu, et je le comprends, heurter des consciences", déclare Rémy Rebeyrotte auprès de France 3 Bourgogne.

"Ce fut un geste maladroit pour rappeler à l'ordre les débordements d'un élu FN. La sanction me semble équilibrée." Rémy Rebeyrotte

"J'aurais dû interrompre la séance, une séance qui était déjà chauffée à blanc par les extrêmes. Je n'ai pas eu le bon réflexe face à cette provocation du FN", ajoute le député de Saône-et-Loire.

► À LIRE : le post Facebook de Rémy Rebeyrotte, le 13 juillet, au lendemain de l'incident

D'autres sanctions possibles

Le rappel à l'ordre est le premier niveau de sanction prévu par le règlement de l'Assemblée nationale. Le bureau du groupe politique de la majorité présidentielle doit également se prononcer sur une éventuelle sanction contre Rémy Rebeyrotte. Côté RN, le député qui aurait effectué un salut nazi n'a pas été sanctionné, "aucune preuve visuelle" n'ayant été retrouvée, indique l'AFP.