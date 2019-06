Belfort : Des centaines de salariés de General Electric empêchent la tenue de la première réunion sur le plan social

#Belfort: les salariés de #GeneralElectric ont envahi les locaux pour bloquer le site et empêcher le lancement du plan de restructuration. @F3FrancheComte pic.twitter.com/eeNRprwsdc — Maxime Meuneveaux (@Maxmvx) 17 juin 2019

La direction n'a pas pu lancer la première réunion qui devait mettre en route le vaste plan social du groupe américain GE dans le Territoire de Belfort.Plusieurs centaines de salariés ont envahi le bâtiment où devait se tenir cette réunion. L'intersyndicale a pris la parole. La direction a dit également quelques mots, mais elle n'a pas pu accéder aux locaux où devait se tenir la réunion. La direction a annoncé qu'elle convoquerait à nouveau une réunion dans les prochains jours.Cette réunion du 17 juin devait lancer le cycle d'information et de consultation sur le plan social qui, légalement, se tient en quatre mois. "Les conditions ne sont pas réunies", déclarait il y a quelques jour Alexis Sesmat, délégué syndical Sud Industrie.L'intersyndicale réclame qu'aucune délocalisation d’activités n'ait lieu hors Belfort, conformément à l’engagement de Hugh Bailey, président de General Electric France, lors de la seule rencontre avec l’intersyndicale du 6 mai 2019 à Belfort.Les syndicats réclament des engagements en termes d’investissements et de créations d’emplois sur les axes d’internalisation et de diversification d’activités proposées par l’intersyndicale : Service après-vente turbine à gaz, aviation, hydrogène, nucléaire...Le plan social annoncé au lendemain des élections européennes par GE prévoit 1.050 suppressions d'emplois en France, dont plus de 800 dans l'entité turbines à gaz de Belfort. Soit un quart des effectifs belfortains dans la division gaz.En visite auprès des salariés de Belfort, Bruno Le Maire ministre de l'économie avait appelé le géant US General Electric à revoir sa copie et à réduire le nombre de suppressions d'emplois.Cette semaine est une semaine d'action pour l'intersyndicale. Samedi 22 juin, les élus et syndicats ont lancé un appel citoyen à manifester dans les rues de Belfort. Le cortège partira à 14 heures de la Maison du Peuple.