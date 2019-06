Un samedi Electric à Belfort : au coeur de la manifestation pour les salariés de GE

14h Place de la Résistance :

La foule commence à être nombreuse Place de la Résistance / © Aline Bilinski

14h15 : le syndicaliste Philippe Poutou rejoint la foule.

14h30: les élus essaient d'être un maximum sur les photos

Des élus de tous bords présents dans le cortège pour défendre l'emploi chez General Electric / © Stéphanie Bourgeot

15h15 : la foule des grands jours enjambe la Savoureuse

Beaucoup de monde ce samedi à Belfort, en direction de la Préfecture. / © Aline Bilinski

15h45 : les élus arrivent à la Préfecture.

La réunion de l'intersyndicale s'est terminée. Devant la Maison du Peuple de Belfort, salariés de General Electric, élus régionaux, habitants patientent. La question est de savoir si la foule va venir en nombre participer à la manifestation, annoncée comme étant la plus importante depuis septembre 2016 et l'annonce de la fermeture d'Alstom. À l'époque, entre 2500 et 5000 manifestants avaient défilé.Il est une des figures nationales présentes à cette manifestation, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon qui a participé le matin à la réunion de l'intersyndicale en compagnie des élus locaux. Le syndicaliste, ouvrier chez Ford et ancien candidat à la présidentielle de 2017 retrouve des visages connus. À noter la présence dans le cortège de quelques 300 gilets jaunes.Les discours sont terminés. Le cortège va s'élancer. Caméras, appareils photos et micros sont par dizaines en tête de cortège, les élus forcent parfois pour réussir à remonter le cortège et être au plus prês de la tête. Ils forment un deuxième cortège derrière celui de l'intersyndicale.Il y a beaucoup de monde à Belfort, pas de tension, des slogans sur GE et Macron. La manifestation a, semble-t-il, rassemblé encore plus de monde qu'en septembre 2016, pour sauver le site d'Alstom.C'est l'un des objectifs de cette journée d'action: une délégation d'élus et de membres de l'intersyndicale ont prévu de rencontrer Sophie Elizeon, la préfète du Territoire de Belfort. En tête de la délégation, la présidente de la Région Bourgogne-Franche Comté Marie-Guite Dufay et le maire de Belfort, Damien Meslot.