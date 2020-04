1er mai : privés de défilé, les syndicats font entendre leur voix sur les réseaux sociaux et aux balcons !

Dès 10h, la toile va s'animer pour manifester sur les réseaux sociaux !

A Morlaix : Marc Corbel a ressorti toute sa panoplie pour manifester sur sa terrasse le 1er MAI. / © Marc Corbel

Alors que la rue est traditionnellement le lieu d'expression des syndicats lors de la journée internationale du travail du 1er mai, il a fallu en cette année 2020 frappée par la pandémie du Covid-19, trouver d'autres modes d'expression.. Dans les quatre départements bretons, des appels unitaires à manifester sur la toile ont été lancés.Chaque syndicat a créé pour ses comptes Twitter, soncomme celui deDe son côté,pour qu'ils adressent en direct leur message au plus grand nombre et que la vidéo soit partagée sur la toile.Chacun est invité à fabriquer banderoles et affiches afin de manifester à domicile ou depuis son balcon. Ou bien encore pour marquer un peu le territoire en extérieur., fixée à 11h, qui est restée lettre morte.il veut être présent symboliquement cette année pour le 1er Mai.Il se dit inquiet des propositions du Medef , favorable à l'allongement du temps de travail et craint que la crise sanitaire ne remette en cause certains acquis.. Il habite à Rennes mais part à la semaine avec son 44 tonnes pour des livraisons sur toute la France. "dit-il.Le site n'a jamais été à l'arrêt. Le 30 avril et le 1er mai, Guillaume sera sur le site. Une journée symbolique pour évoquer les conditions de travail dans l'entreprise Il explique :En ce moment, la plateforme tourne à plein régime. Le trafic des colis est équivalent à la période de Noël ! Avec près de 30 % des salariés absents pour cause d'arrêt maladie, la direction a fait appel à de la sous-traitance et à des intérimaires ! Demain, on sera peut-être incité à faire des heures supplémentaires ! "Il a ressorti ses drapeaux, ses autocollants et la sono, dont il la charge lors des manifestations syndicales.

Prêt à reprendre le travail dès que possible, cet agent sait qu'il pourra être appelé à donner un coup de main dans d'autres services de la ville, pour faciliter le redémarrage de l'activité : une priorité pour ce fonctionnaire qui a le sens de sa mission. "C'est pour ça que je manifeste ! il faut défendre un service public fort et la reconnaissance du rôle de ces agents. On a un message à faire passer pour inverser l'image qu'ont les gens des personnels de la fonction publique !"