Aelig, voilier lorientais retrouvé au large d'Ouessant sans passager

La SNSM mobilisée

Un voilier de la classe mini 6.5 skippé par Stéphane Thomas

n'avait plus donné de nouvelles depuis plusieurs jours. Il transitait entre l’Irlande et la France.Samedi 3 août un message est lancé sur les forum de navigants qui fait part de l'avis de recherche du bateau.A la demande des autorités maritimes françaises un avion de surveillance maritime Atlantique 2, de la Marine nationale, a effectué un vol de recherche.rapportent les officiers de la Marine Nationale.Le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) Corsen engage alors 3 bâtiments de la Société Nationale de Secours en Mer : le canot tous temps Jean Cam de la station SNSM de, la vedette de la station SNSM duet le canot tous temps dele canot tous temps SNS 081Il procède à son remorquage vers l’île d’Ouessant oùde la Marine nationale basé à LanvéocAprès plusieurs heures de recherches sur une vaste zone par l’ensemble des moyens engagés (SNSM, aéronefs de la Marine nationale), àLe voilier Aelig est un bateau de la classe mini 6.5 skippé par Stéphane Thomas. Le marin de 57 ans était en Irlande pour un parcours de qualification. Il était seul à bord en convoyage de retour vers la Bretagne.