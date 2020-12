Après la mort d'un jardinier sur le stade du FC Lorient, le monde du football fait part de son émotion

Le stade du Moustoir est devenu le théâtre d'un drame inattendu, ce dimanche soir vers 19h, un quart d'heure après la rencontre Lorient - Rennes. Alors que deux jardiniers s'affairaient à remettre en état la pelouse, une rampe de luminothérapie s'est renversée sur l'un d'eux. Ces lourds appareils sont destinés à réchauffer et éclairer la pelouse en hiver pour en activer la pousse. Les médecins des équipes de foot puis les pompiers et une équipe du SMUR lui ont porté secours.

L'homme est décédé peu après son arrivée à l'hôpital du Scorff.

Sur son site le FC Lorient apporte ses condoléances à la famille :

"Un terrible drame s’est déroulé sur la pelouse du stade du Moustoir à l’issue de la rencontre FC Lorient-Stade Rennais FC. Un membre de l’équipe du prestataire du club, en charge de l’entretien de la pelouse, est décédé suite à la chute accidentelle d’une rampe de luminothérapie.

L’ensemble du FC Lorient tient à apporter toutes ses condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de la victime"

Jour sombre aussi sur le site du Stade Rennais

Le Stade Rennais affiche lui aussi sa tritesse sur son site comme sur Twitter et adresse ses condoléances à la famille.

Le Stade Rennais F.C. adresse ses sincères condoléances à la famille du jardinier lorientais ainsi qu’au FC Lorient. Jour sombre et immense tristesse. pic.twitter.com/0HtGY3apHa



Condoléances également de joueurs, comme le défenseur central lorientais Julien Laporte, sur le banc lors du derby breton, qui a fait part de son "immense tristesse" à la mort du jardinier.



Les messages de condoléances proviennent aussi d'autres clubs et de leurs joueurs, attristés par cet évènement qui frappe un simple jardinier mais qui fait lui aussi partie du monde du football.

Tweet de Valentin Rongier, un joueur de l'O.M., de tout cœur avec la famille.



Tweet du Toulouse Football Club qui adresse ses condoléances à la famille du jardinier et à ses proches.

⚫️ Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches du jardinier lorientais tragiquement décédé hier soir au stade du Moustoir. Nous nous associons à la peine de tous les Lorientais 🙏 pic.twitter.com/xP4Qo8fqIw

De même, dès dimanche soir, Christophe Galtier, le coach du LOSC, a eu une pensée pour le jardinier du FC Lorient à l'issue du nul contre le Paris SG.



Et ce message de condoléances qui vient d'une supportrice de Brest qui montre bien que tout le monde du foot est touché, joueurs, clubs et supporters.

Supportrice du #SB29 je présente mes plus sincères condoléances à la famille du jardinier du #FCLorient, à ses amis, ses collègues et au #FCLorient et ses supporters.