Baie du Mont Saint-Michel : deux morts et deux personnes disparues

Hier à 15h20, le CROSS Corsen a été alerté par le propriétaire d'un bateau. Quatre de ses amis à qui il a prêté son Open 5.70, ne sont pas revenues. Parties depuis midi, elles devaient rentrées à 15 heures.



Un bateau emprunté pour rejoindre le banc des Hermelles, haut lieu de la pêche à pied en grande marée dans la Baie du Mont Saint-Michel.

"Les quatre pêcheurs sont expérimentés et âgés de 60 à 75 ans", confirme capitaine Geffoy de la compagnie de gendarmerie maritime de Brest.

C'est le propriétaire du bateau qui a lancé l'alerte de disparition quand il a remarqué le retard de ses amis.

Un important dispositif de recherches

L’hélicoptère Dragon 50, alors en survol de prévention autour du Mont Saint Michel lors des grandes marée est mis à disposition. "Il était déjà présent sur place donc il a été engagé très rapidement dans les opérations de recherches", assure la préfecture maritime de l'Atlantique.



Un deuxième hélicoptère de la marine nationale a pris le relais, suivi d'équipages maritimes. Ce mardi jusque dans la nuit, la SNSM a mobilisé ses équipes de Cancale, Dinard, Grandville, Saint-Malo, Jullouville, Frégates et les Genêts. Une patrouille terrestre des sapeurs-pompiers surveillaient depuis la côte.

Les recherches se sont arrêtées vers 3h30 cette nuit.



Ce mercredi matin, le bilan fait état de 2 morts. Sur les deux corps, l'un a déjà été identifié.



Les recherches ont repris au lever du jour, vers 7h30, ce mercredi matin puisque deux personnes sont encore recherchées. Ce mercredi matin, deux embarcations de la SNSM (Grandville et Cancale), la vedette Trieuc de la Gendarmerie maritime et l'hélicoptère Dragon 50 s'occupent des recherches.



Une enquête pour identifier les victimes est conduite par la gendarmerie maritime. La brigade de surveillance du littoral a déjà été saisie par la parquet de Saint-Malo.

Un drame lié à la météo ?

Selon le capitaine Geffroy de la compagnie de gendarmerie maritime, "les conditions météo étaient propres. En grande marée, il faut faire preuve de précaution car la météo au large peut être différente". Le marnage, c'est-à-dire la différence l'écart en mètre entre le point le plus haut et le point le plus bas de la mer lors d'une marée, était entre 8 et 10 mètres. "Les courants étaient très importants", souligne le capitaine.



Pour le moment, on ne sait pas comment ont disparu les pêcheurs et si cela est dû à la météo.