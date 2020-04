Changez-vous les idées… regardez les étoiles filantes

Atmosphère, atmosphère...

Les Lyrides : le pic pour l'observation de ces étoiles filantes est prévu pour cette nuit (nuit du 21 au 22 avril).https://t.co/d4Y8OLEHZj

Pour savoir où et comment observer afin de profiter de ce spectacle nocturne accessible à tous. — Planétarium EDS Rennes (@_planetarium) April 21, 2020

Où regarder et à quelle heure ?

A l'heure du confinement, voilà qui devrait vous changer les idées. Comme chaque année à la même époque, la pluie d'étoiles filantes des Lyrides revient nous rendre visite. Enfin une rediffusion grandeur nature, mieux qu'à la télé.Tous les ans entre le 16 et le 25 avril, la Terre sur son orbite coupe la trajectoire de la fameuse comète Thatcher, du nom de l'astronome amateur américain qui l'avait découvert lors de son dernier passage en 1861."En passant près du soleil, explique Priscilla Abraham du Planétarium de l'Espace des Sciences à Rennes,"C'est un peu comme une voiture qui traverserait un nuage de moustiques, et qui verrait les insectes venir s'écraser sur le pare-brise, note Priscilla Abraham. Sauf qu'ici, c'est plus poétique, la collision avec les débris poussiérieux de la comète Thatcher produit des effets lumineux, des météores, qu'on baptise étoiles filantes pour le grand public... Comptez près de 50 km/seconde."Il faut regarder au Nord-Est, en direction de la constellation de la Lyre, d'où le nom de baptème de ces étoiles filantes de printemps, les Lyrides."On verra environ une dizaine de météores par heure. Elles sont un peu moins nombreuses que les Perséïdes du mois d'août", précise Priscilla Abraham"Le phénomène aurait été pour la première fois observé par les chinois il y a 2700 ans", indique encore la responsable du Planétarium rennais.Quant à la comète de Thatcher, qui a pris l'habitude de faire son tour en 415 ans, elle ne reviendra donc nous rendre visite qu'en 2276. D'ici là, faites un voeu, nous serons déconfinés.