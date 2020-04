Coronavirus : déjà 800 millions d'euros de perte pour le secteur touristique en Bretagne

800 millions d'euros de perte

Les résultats de l'enquête annoncent des conséquences dramatiques pour les entreprises du secteur touristique. / © Sarra Bencherifa

82 % de recours au chômage partiel

Un retour à la normale plus qu'espéré

Dans une région à l'arrêt depuis le début du confinement,. Touchés de plein fouet par les mesures liées au confinement qui se prolonge,Cette large enquête a débuté le 9 avril.auprès des hébergeurs, restaurateurs, équipements culturels et de loisirs, centres nautiques, ou encore agences événementielles et réceptives.Alors que les premiers mois de l'année 2020 donnaient des résultats satisfaisants, après une bonne année 2019, l'épidémie de Covid-19 a provoqué l'effondrement de l'économie liée au tourisme en Bretagne.de mi-mars à mi-mai. En temps normal, plus de 12% du total des nuitées annuelles est enregistré sur cette période.En mars,, et pour 30% d'entre elles, la perte est supérieure à 75% du chiffre d'affaires.Selon l'enquête,, des baisses supérieures à 90% par rapport à 2019.Mi-avril,, 10% ne le sont que partiellement. La plupart d'entre elles ont donc dû fermer leurs portes momentanément.Si 14% des salariés ont pu continuer à travailler depuis chez eux en télétravail, l'immense majorité a dû cesser son activité.Les estimations de l'enquête annoncent le chiffre deDes répercussions sur l'embauche également, notamment des saisonniers. D'habitude,Pour l'heure, 60% des entreprises ont déclaré attendre d'en savoir plus sur les conditions de déconfinement avant d'embaucher.La situation est donc particulièrement inquiétante pour le tourisme en Bretagne, tous les professionnels espèrent une reprise de l'activité au plus tôt.pour redonner de la visibilité à la région et compenser les pertes du printemps.