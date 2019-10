Côtes d'Armor : collision mortelle entre un TGV et une voiture à un passage à niveau

Le conducteur de la voiture décédé

Trafic SNCF interrompu près de quatre heures

Votre TGV 8622 est annoncé avec 5h de retard. La circulation est interrompue depuis 15h entre Rennes et Saint-Brieuc. Un accident impliquant un véhicule s’est produit à un passage à niveau à Plestan. — SNCF (@SNCF) October 25, 2019

🚦 #FlashTraficBZH 15h10



Le heurt avec une voiture à #Plelan entraîne un retard d'environ 3H pour les trains circulants sur la ligne nord entre #Rennes et #Brest#RennesStBrieuc 14h35➡️15h37

Retenu à #LaBrohiniere commande de cars#RennesBrest 15h35➡️17h52 est supprimé — TER BreizhGo (@TERBreizhGo) October 25, 2019

La collision s'est produite à 14h50 sur un passage à niveau. Le TGV qui venait de Brest à destination de Paris, a percuté une voiture et l'a traînée sur une distance de plus de 100 mètres selon la gendarmerie des Côtes d'Armor.a expliqué la gendarmerie en milieu d'après-midi. "Nous déduisons que le conducteur est décédé, sans pour autant connaître le nombre exact de passagers" ajoutait-elle . Il n'y a aucun blessé parmi les passagers du TGV.Il est trop tôt pour déterminer les circonstances de l'accident. Une enquête est en cours et des enquêteurs de la brigade de recherches de Saint-Brieuc se sont rendus sur place.Le parquet de Saint-Brieuc, qui s'est déplacé sur les lieux précise que toutes les hypothèses sont envisageables à ce stade de l'enquête.Le trafic a été interrompu dans les deux sens entre Saint-Brieuc et La Brohinière (Ille-et-Vilaine) dès 15h. Les 500 passagers du TGV accidenté sont restés bloqués dans les rames et ne pouvaient pas en descendre.À 18h20, la SNCF a reçu l’autorisation des forces de l'ordre de faire circuler à nouveau les trains entre Saint-Brieuc et La Brohinière. Le TGV accidenté est reparti à vitesse réduite jusque Rennes. Les clients ont ensuite été transbordés dans un TGV, destination Paris.