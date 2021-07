Une briochine condamnée à 5 ans de prison ferme, à Londres, pour vol de diamants

L'histoire pourrait inspirer les scénaristes d'Hollywood: une briochine avait volé pour près de 5 millions d'euros de diamants à un joaillier de luxe. Un tribunal de Londres vient de la condamner mercredi à plus de cinq ans de prison ferme.

"On pense qu'il s'agit du vol individuel de la plus grande valeur jamais commise dans le pays", a déclaré lors du procès le procureur Oliver Mosley, décrivant le casse comme "une conspiration de la plus haute sophistication".



En mars 2016, Lulu Lakatos s'était présentée au magasin londonien de Boodles, un joaillier de luxe, sous le nom d'"Anna". Soi-disant experte en pierres précieuses, elle se dit missionnée par de potentiels acheteurs russes pour évaluer sept diamants, conservés jusqu'à leur transfert dans un sac cadenassé au fond de la chambre forte du magasin.



Le patron de Boodles, Nicholas Wainwright, s'étant brièvement absenté pour parler au téléphone à un potentiel acheteur russe, la croqueuse de diamants en profite pour échanger en quelques secondes les précieux gemmes contre de vulgaires petits cailloux.

Dénoncée par une témoin, Lulu Lakatos est alors fouillée, mais les diamants, apparemment dissimulés dans un compartiment caché de son sac, ne sont pas trouvés. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la briochine, d'origine roumaine, repart avec son butin, d'une valeur de 4,2 millions de livres sterling (près de 5 millions d'euros).

Le trésor aurait ensuite été remis à une femme inconnue, avant que tous les protagonistes de cette histoire ne s'enfuient pour la France en moins de trois heures.

"Un délit très sophistiqué"

Le tour de passe passe a cependant été capturé par les caméras de surveillance, ce qui a permis d'identifier Lulu Lakatos, déja condamnée à trois reprises en France pour vol. Lord de son procès, elle a nié être responsable du casse, accusant sa défunte petite soeur Liliana Lakatos, 49 ans, d'être "Anna". Selon l'accusée, sa soeur - recherchée pour un complot similaire en Suisse- lui aurait confessé avoir volé son passeport pour commettre ce crime, quelques mois avant qu'elle ne meure dans un accident de voiture en Roumanie, en octobre 2019.



Cette version n'a pas convaincu le jury de la cour londonienne, qui a reconnu presque à l'unanimité Lulu Lakatos coupable d'association de malfaiteurs mercredi, au bout de plus de neuf heures de délibération.



"Il s'agissait d'un délit très sophistiqué et audacieux en termes de planification, de risque et de récompense, un délit dans lequel vous avez joué un rôle intégral", a affirmé la juge Emma Goodall, qui l'a condamnée à cinq ans et demi de prison.



Deux complices, Christophe Stankovic et Mickael Jovanovic, ont été respectivement condamnés à trois ans et huit mois de prison après avoir plaidé coupables. D'autres personnes sont toujours recherchées. Les diamants, eux, n'ont jamais été retrouvés.