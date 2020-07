EA Guingamp : un membre du staff testé positif au Covid, les activités du club pro temporairement suspendues

Un membre du staff professionnel a été testé positif au COVID 19.

Le Club travaille en étroite collaboration avec l’ARS Bretagne pour la mise en place des procédures et protocoles adaptés à cette situation.

Les activités du groupe pro sont suspendues. — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) July 26, 2020

"Déjà testés trois ou quatre fois"

L'annonce a été faite sur le compte Twitter de l'EA Guingamp peu après 14h ce dimanche 26 juillet."Un membre du staff professionnel a été testé positif au COVID 19. Le club travaille en étroite collaboration avec l’ARS Bretagne pour la mise en place des procédures et protocoles adaptés à cette situation." peut-on lire sur le post du club costarmoricain sur les réseaux sociaux.Contacté par téléphone, la communication du club indique que "des tests vont être prochainement réalisés pour savoir si d'autres membres du staff et des joueurs sont touchés.".Vingt-quatre joueurs guingampais et une dizaine de membres du staff avaient passé un stage de préparation de 10 jours à Pléneuf-Van-André entre le 12 et le 22 juillet. Avant de profiter de quelques jours de repos depuis le 23 juillet."Le groupe a été testé trois ou quatre fois depuis la reprise.Avec ce cas positif, on va tous rester chez nous, en attendant les informations de l'ARS et de réaliser les tests pour savoir ce qu'il en est pour la trentaine de membres de l'effectif. On avisera après" indique le l'EAG.Le 21 juillet, la rencontre des Costarmoricains face à l’US Avranches avait été annulée en raison d'un cas de covid-19 dans l’effectif normand.