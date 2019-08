Un baleineau de plus de 10 mètres échoué sur la plage du Ster à Penmarc'h

Un baleineau de 15 tonnes et d’une taille entre 11 et 12 mètres a été retrouvé mort ce matin sur la plage du Ster à Penmarc’h, à marée descendante. "Un cordon de sécurité a été mis en place", nous a indiqué la direction des services de la mairie. La plage est interdite à la baignade jusqu’à ce que le cétacé soit retiré.



Les services de la préfecture, de la mairie et la gendarmerie se sont rendus sur place. Le corps de la baleine est remonté petit à petit au fur à mesure que la mer remonte. Les causes de son décès ne sont pas connues, mais les équipes du Parc Marin d’Iroise se sont rendus sur la plage du Ster. Ils effectuent des prélèvements afin de pratiquer une autopsie de l’animal. La piste d'un choc avec un bateau est évoquée pour l'instant, car le mammifère était déjà mort lors de son échouement sur la plage.



Les services d’équarrissage sont attendus dans la soirée. Le baleineau devrait être découpé ce mercredi matin. La plage sera rouverte une fois son corps évacué.



