[ VIDEOS ] Il filme une baleine rare au large de Penmarc'h dans le Finistère

Une rencontre de près de 10 minutes

Rencontre avec une baleine rare au large de Penmac'h

Pierre-Yves Stéphan a filmé une baleine franche boréale très rare au large de Penmarc'h dans le Finistère. Il raconte cette rencontre magique. / Reportage : M. Le Morvan - S. Soviller

Images de la baleine franche boréale filmée par Pierre-Yves Stéphan

Baleine franche boréale filmée le 21 juin 2019 au large de Penmarc'h. IMAGES : Pierre-Yves Stéphan



Une baleine très rare

Pierre-Yves Stéphan a du mal à y croire. Non pas à la rencontre avec une baleine car "cela m'arrive deux ou trois fois par an d'en apercevoir de façon furtive lors de mes sorties en mer au large de Penmarc'h dans le sud Finistère", mais. Et la raison de ce succès est sans doute dû au fait que la baleine qu'il a filmé estCette rencontre improbable, Pierre-Yves Stéphan l'a faite le vendredi 21 juin lors d'une sortie en mer avec deux amis.. Il demande à son ami de stopper le bateau et ils resteront ainsi près de 10 minutes à admirer et filmer le mammifère marin "qui était très calme" précise-t-il.Ce n'est que trois jours plus tard que Pierre-Yves Stéphan postera une vidéo de quelques secondes pour partager cet instant unique.À la vue de cette vidéo, Sami Hassani, le directeur de la conservation des mammifères marins d'Océanopolis à Brest, pense tout de suite qu'une baleine noire avec des crustacés parasites sur la têteAprès avoir soumis la vidéo à deux ou trois spécialistes de cette espèces dans le monde, le doute n'est plus possible et la baleine est bien identifiée comme étant une baleine franche boréale, appelée communément baleine noire de l'autre côté de l'Atlantique et dont Six individus de cette espèce en voie d'extinction, ont d'ailleurs été retrouvées morts dans le golfe du Saint-Laurent depuis début juin 2019.Un des spécialistes, un canadien, après analyse des images et des formes des concrétions de crustacés présentes sur la tête de l'animal,Sami Hassani, lui, n'a pas souvenir qu'un individu de cette espèce ait déjà été observé au large des côtes bretonnes même si l'espèce qui vit principalement dans les eaux froides de l'Atlantique nord, peut se retrouver dans les eaux du golfe de Gascogne au large du Pays Basque.