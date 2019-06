Crozon : un rorqual de 17 mètres échoué sur une plage

Le rorqual commun échoué sur la plage de Crozon mesure 17 m de long pour environ 30 tonnes / © Mairie de Crozon - DR

Le rorqual mort découvert sur une plage de Crozon / © Mairie de Crozon - DR



Remorquage prévu

Le rorqual échoué sur une plage à Crozon est mort depuis plusieurs jours / © Mairie de Crozon - DR

nous explique Didier cadiou, le responsable des espaces naturels et protégés de Crozon. "J'ai souvenir d'un échouement d'un cachalot en 2004 et en 1999" ajoute-t-il.Il est certain que le mammifère marin découvert mort échoué, ce lundi matin, sur la plage de Kerdreuc ne passe pas inaperçu.Les services de l'Etat ont rapidement été avertis par la mairie. Selon les premières constatations,"sans doute suite à une collision avec un bateau car il a la machoire fracturée" précise Didier Cadiou.Lundi après-midi, la SNSM de Camaret et les pompiers ont tenté de remettre à l'eau le cadavre afin de le remorquer vers une autre plage, plus accessible à des engins motorisés que celle de Kerdreuc. Mais à cause de la houle, la tentative a été un échec .explique Didier Cadiou.La plage a été interdite pour des raisons sanitaires. Il est interdit de s'appocher du cadavre à moins de 50 mètres.