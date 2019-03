Crozon(29) : la terre a légèrement tremblé

Petits mais nombreux

Ce mercredi, il était précisément 0h20, heure locale, lorsque la terre a tremblé dans le Finistère. Le séisme a été localisé à la pointe de la Bretagne; l’épicentre étant précisément situé à 9km de Crozon(29) et à 13km de profondeur.D'après les relevés du RénNaSS , le réseau national de surveillance sismique basé à Strasbourg, les secousses ont été évaluées à 3 sur l’échelle de Richter ( qui compte neuf degrés). Vu sa faible intensité, le tremblement de terre n’ a pas provoqué de dégâts et n’ a pas été réellement ressenti .C’est la deuxième fois en l’espace de trois semaines que le sol breton tremble. La dernière secousse a été enregistrée le 27 février dernier dans le Centre Bretagne, au sud de Plounévez-Quintin (22). Là aussi les relevés avaient enregistré un séisme de magnitude 3.Il s'agit en fait d’un phénomène naturel. Près de 2000 tremblements de terre de cette nature se produiraient chaque année dans la région. En effet, le Massif Armoricain est une ancienne chaine de montagne. Il subit donc les ajustements géologiques des Alpes et des Pyrénées.Rappelons qu’en Bretagne, les plus importants séismes (de niveau 7) ont été enregistrés en 193O et 1959. Il y a 60 ans, le tremblement de terre localisé à Melgven dans le Sud Finistère avait même été ressenti jusqu’à Paris.