Les laboratoires Boiron craignent que l'homéopathie ne soit plus remboursée

Homéopathie : les laboratoires Boiron, installés notamment à côté de Brest, inquiets pour le remboursement de leurs granules

Reportage du 17 avril 2019 - France 3 Bretagne - C. Collinet-Appéré et S. Soviller

C’est en juin 2019 que la Haute Autorité de santé (HAS) doit se prononcer sur l’homéopathie. « Et nous sommes un peu inquiets car la HAS n’a pas l’habitude d’évaluer ces médicaments très spécifiques », indique Valérie Poinsot, directrice générale des laboratoires Boiron. Le fabricant d'homéopathie anticipe un avis défavorable de la Haute Autorité et a décidé de faire monter en première ligne les nombreux adeptes des granules, pour mettre la pression sur le gouvernement. En effet, quel que soit l’avis de la HAS, le gouvernement aura la décision finale sur le déremboursement. Une décision délicate en cette période où le pouvoir d’achat des Français est un sujet ultra-sensible.Implanté à Brest depuis trente ans, le site de Guipavas des laboratoires Boiron est l'un des trente et un établissements français du groupe qui fabrique et distribue des produits pharmaceutiques homéopathiques. Quatre autres sont dédiés à la production dans le Rhône, près de Paris et dans le Loir-et-Cher. Une vingtaine de salariés travaille à Brest, après des débuts sur le « petit » site du Relecq-Kerhuon, lancé en 1996 avec huit salariés.Reportage de C. Collinet-Appéré et de S. Soviller - France 3 Bretagne