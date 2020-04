Des requins pèlerins pointent le bout de leurs ailerons dans la rade de Brest

Une espèce régulièrement observée... mais pas si près des côtes

Leur présence est assez variable d'une année sur l'autre mais ils apparaissent généralement dans le sud de la Bretagne, avec une forte présence autour des Glénans.

22 observations en une semaine

Les effets du confinement ?

Pas de confinement pourInformé de leur présence, Mathieu Carpentier, habitant de Plougonvelin a sorti son drone pour suivre ces espèces. Il en a repéré un jeudi 9 avril et quatre le samedi suivant., indique Eric Stéphan, coordinateur et co-fondateur de l' association pour les études et la conservation des sélaciens (Apecs).. Le dernier signalement dans le goulet de Brest remonte à 2014.Combien sont-ils à se promener dans la rade ? Difficile à dire.mais "un signalement peut correspondre à une observation de deux requins tout comme ces mêmes requins peuvent être aperçus à différents endroits, par des personnes différentes", précise Alexandra Rohr, chargée de mission au sein de l'association.."Les requins pèlerins récemment observés font "entre trois et six mètres", selon les informations d'Alexandra Rohr, mais ils peuvent atteindre 12 mètres de long, ce qui en fait les plus grands requins du monde, après les requins-baleines. "", sourit Eric Stéphan.Leur présence si près des côtes serait-elle un des effets du confinement ? "C'est une grande question, mais sans doute car les activités nautiques sont réduites et les animaux moins dérangés. Peut-être aussi que les gens, confinés en bord de mer, sont plus attentifs à ce qu'ils se passe sur l'eau", suppose Eric Stéphan.Plusieurs phénomènes similaires ont été notés ailleurs en France, à Marseille par exemple où des rorquals sont observés au large des Calanques , mais aussi dans les villes, comme à Paris où, tout aussi insolite, des canards ont été aperçus sur le périphérique.