Avec SauvTage, apprenez gratuitement en ligne les gestes de premiers secours

"Faites plus que suivre un cours, apprenez à sauver une vie"

sauvTage, le MOOC de l'Université de Bretagne Occidentale et de la Fédération Française des Secouristes et Formateurs Policiers (FFSFP) / © sauvTage

Chacun à son rythme

"N'hésitez pas. Allez-y. Vous ne risquez rien et vous pouvez sauver une vie !"

Qui n'a pas eu un jour envie d'être utile ou alors peur de se sentir terriblement impuissant devant une personne en danger suite à un incident ou un accident ?Et pour éviter une telle situation, rien ne vaut les gestes de premiers secours, des gestes qui permettent de sauver des vies. Faut-il aussi avoir été formé. C'est pour cela que l'Université de Bretagne Occidentale et la Fédération Française des Secouristes et Formateurs Policiers (FFSFP) proposent à partir du lundi 16 septembre. A l'origine, une initiative créée pour des besoins internes à l'université, le gouvernement souhaitant que 80% des agents publics soient formés aux gestes de premiers secours. Ce MOOC « sauvTage » (apprendre à sauver une vie à tous les âges) s'adresse à tous et a vocation de fournir une information claire et précise quant aux principales conduites à tenir et principaux gestes de secourisme. Il permet d'apprendre l'intégralité de la formation de secourisme français. De plus, chaque thématique est accompagnée d'éléments de témoignage ou de précision de spécialistes de la question, explique Alexandre Morel, responsable Formation Continue - Secteur Santé - de l'Université de Bretagne Occidentale.explique le spécialiste en santé publique. Et de rappeler quesoit quatre fois le nombre de tués sur les routes.ajoute Alexandre Morel. À raison d'une heure par semaine, les participants apprendront les gestes qui sauvent. Chaque personne qui aura validé les tests obtiendra une attestation de suivi du MOOC permettant de suivre un complément « gestuel » en présentiel pour obtenir un diplôme (par exemple le PSC1 : Prévention et Secours Civiques en Niveau 1).Alors que le premier cours est visible dès ce lundi 16 septembre, 8 000 personnes se sont déjà inscrits. Une première victoire pour Alexandre Morel qui martèle :