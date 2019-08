Bugaled Breizh: un nouveau juge anglais annonce une audience pour novembre prochain

Cinq marins disparus



Bugaled Breizh : annonce d'un procès en Angleterre en novembre 2019

C'est une nouvelle étape qui s'annonce dans l'affaire du Bugaled Breizh. La procédure d'enquête va être relancée outre-Manche à propos du naufrage du chalutier finistérien.Que faut-il en attendre ?Le 15 janvier 2004, le Bugaled Breizh sombrait au large de l'Angleterre, à quelques kilomètres du Cap-Lizard. Cinq marins périssaient.Pourtant, en juin 2016, après plus de 10 ans d'un feuilleton judiciaire, la justice française prononce un non-lieu. Le Bureau enquête accident (BEA) conclut que "l'hypothèse de l'enfouissement du train de pêche est celle qui paraît le plus en adéquation avec les constatations matérielles".Deux des marins qui ont péri en 2004 sont morts dans les eaux territoriales anglaises. SUn espoir un peu douché pour Dominique Launay, le Président de SOS Bugaled Breizh. "On a le sentiment qu'en Grande-Bretagne, on a envie de refermer ce dossier le plus rapidement" estime-t-il ce jeudi 8 août. Pourtant, un nouveau juge coroner, Andrew Cox a été nommé. Il dirige désormais les investigations.Dominique Launay, le Président de SOS Bugaled Breizh, se rendra en Angleterre pour l'audience. Il accompagnera Thierry Lemétayer, le fils de georges Lemétayer qui était mécanicien à bord du Bugaled Breizh.