Coronavirus : les entreprises de désinfection ne chôment pas

De l'eau à 100°

"Ne pas oublier les zones de contact"

Désinfection dans les moindres recoins

Jérôme Mas n'a pas beaucoup de temps de souffler en cette période de crise épidémique. Depuis le début de la crise sanitaire, lui et Daniel Le Corre sont sur tous les fronts. Écoles, mairies et même une épicerie de quartier... leur entreprise Ar Glizh (ce qui signifie la rosée en breton) a suspendu son activité de vente de matériel de désinfection des surfaces pour assurer des prestations de nettoyage d’urgence.Gantés, habillés d’une combinaison jetable, les deux hommes poussent chacun un charriot avec un générateur vapeur, dans un cabinet médical de Gouesnac’h, où travaillent trois médecins libéraux.Aucun produit chimique n’est utilisé, c’est en effet à l’eau que matériel et locaux seront débarrassés d’éventuels virus.explique Daniel Le Corre.L’eau de javel est proscrite en collectivité et les détergents classiques n’ont aucun effet sur le virus qui en revanche résiste mal à la chaleur.À condition toutefois de passer partout et notamment sur les zones de contact.précise Jerôme Mas, l’un des deux fondateurs.Une recommandation d’autant plus importante que l’on sait désormais que leprécise l’un des médecins.Un peu plus tôt, dans la matinée, le cabinet médical avait reçu des patients pour lesquels il pouvait y avoir suspicion de contamination au Covid-19, sans que cela ne soit avéré." indique le Docteur Joël Guezingar. Coût de l’opération : 200 euros environ.En début de semaine dernière, l’entreprise était intervenue à titre préventif, dans des mairies, très fréquentées lors du premier tour des municipales, à Clohars-Fouesnant ou Gouesnac’h par exemple.Les spécialistes ont aussi été appelés par des écoles, comme à la maternelle de Pleuven, dans le pays fouesnantais, après la présence d’un cas avéré, ou à l’école primaire de Clohars Fouesnant en prévention.Des établissements scolaires qui pour certains ont été rouverts pour accueillir les enfants du personnel soignant. L’entreprise de désinfection, très sollicitée, ne répond qu’aux demandes locales. "Cela n’aurait aucun sens de faire des kilomètres à travers le département, alors que nous sommes en période de confinement" conclut Jerôme Mas.