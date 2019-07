Morlaix : les algues vertes ne sont pas en cause dans la mort d'un ostréiculteur selon le parquet

"Les résultats du laboratoire spécialisé en recherche d'hydrogène sulfuré [H 2 S] écartent cette thèse", a assuré à France 3 Bretagne le procureur de la République de Brest Jean-Philippe Récappé, confirmant une information de l'AFP. "Les algues vertes ne sont en rien dans le décès du jeune homme", a-t-il insisté, sans préciser les causes du décès.



L'autopsie du corps avait révélé quelques jours après le drame que de l'eau se trouvait dans les poumons de la victime. Des analyses plus poussées avaient été demandées par le parquet.



Deux associations de protection de l'environnement avaient évoqué au moment du drame "la piste d'une intoxication à l'hydrogène sulfuré", gaz toxique libéré par

les algues vertes en décomposition. Disant s'être rendues sur les lieux de drame, elles assuraient avoir "découvert un vaste espace vaseux recouvert par une nappe continue d'algues vertes".

Le combat des associations

Les associations Sauvegarde du Trégor et Halte aux marées vertes bataillent depuis plusieurs années pour l'établissement d'un protocole médical automatique en cas de mort suspecte.



Les algues vertes, apparues il y a un demi-siècle, ont couvert jusqu'à 4 100 hectares en 2008 en Bretagne, région où le phénomène est le plus massif. Elles restent un fléau même si leur volume tend à baisser (1 860 ha en 2018).

