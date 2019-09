Penmarc'h : un enfant de huit ans activement recherché

© DR



Description physique

D'importants moyens sont développés dans le Finistère, pour retrouver Mathéo un enfant âgé de 8 ans et dont la disparition a été signalée à Penmarc'h. Le jeune garçon a quitté son domicile à pied. Il a ensuite été été vu peu de temps après aux jeux à Port de Bouc à Kerity-Penmarc'h puis est parti en courant dans les chemins le long de la plage en direction du Steir.Les gendarmes accompagnés par une brigade cynophile et un hélicoptère ont sillonné le territoire pendant la nuit. Les recherches ont repris ce mercredi 3 septembre au matin et n'ont pour l'instant pas permis sa découverte.1,34m, 28 kgs, cheveux bruns courts, yeux marrons, porte des lunettes de vue rondes bleu marine et orange. Tenue vestimentaire : tee-shirt noir et blanc sans manches, short jean bleu, tennis artengo bleu-gris et jaune fluo