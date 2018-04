Quimper se jette dans la gueule des loups

Six semi-remorques

Le guerrier face aux pressions sociales et politiques

Les loups sont de retour en Bretagne

D'abord interloqués, les passants s'approchent, prudemment. Puis les enfants s'enhardissent et grimpent sur les bêtes sauvages.Et c'est par Quimper qu'ils arrivent.Pour acheminer ces, il a fallu six semi-remorques.. Après l'Allemagne et avant l'Italie et la Nouvelle-Zélande, l'exposition vient. Intitulée "les loups arrivent au bout du monde", elle est en cours d'installation sur l'esplanade François-Mitterrand au pied du théâtre de Cornouaille.C'est une quimpéroise d'origine, aujourd'hui installée à Pékin, qui a oeuvré pour faire venir l'exposition dans sa ville natale. Nathalie Morin, commissaire de l'évènement artistique, a su trouver les mots pour convaincre les Bretons d'accueillir la meute jusqu'au 29 juillet.Il faut dire que la préfecture finistérienne tisse depuis des années. Quimper est notamment jumelée avec la ville de Xin Tao.Quant à l'artiste,"Les loups représentent les contraintes et les pressions extérieures que peut subir un être humain, explique le sculpteur. Les contraintes sociales, culturelles et politiques. Le guerrier, lui, les combat".Gueule ouverte, l'oeil féroce, les animaux sauvages encerclent en silence le valeureux guerrier. Vivement la pleine lune !