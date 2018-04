Dinard : un enfant meurt enseveli sous le sable

Ce mercredi après-midi, un enfant âgé de douze ans, originaire de l'Essonne et en vacances sur la Côte d'Émeraude, jouait sur la plage de Saint-Enogat à Dinard, en Ille-et-Vilaine. Il avait creusé un énorme trou, de plus d'un mètre de profondeur, avec son père et sa sœur de 13 ans lorsqu'il a été enseveli sous le sable. Son père a essayé de le dégager sans succès. Il a alors appelé les secours, peu après 18h. Avec l'aide d'un policier municipal, les pompiers, arrivés sur les lieux, ont dégagé le jeune garçon, dont le pronostic vital était déjà engagé. Le Smur de Saint-Malo a décidé de le transférer immédiatement vers l'hôpital-Sud à Rennes. L'enfant est décédé lors de son transport. Le père et la sœur très choqués ont été pris en charge par les pompiers.