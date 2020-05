“La nuit doit revoir le jour” : les discothèques dans l’attente d’une réponse du gouvernement

“Les oubliées sont les discothèques”

“Ça fait mal au coeur, ça donne envie de déchirer sa carte d’électeur. On a des familles, du personnel, des charges sociales. On fait tourner pas mal de choses. On aimerait être pris au sérieux, on n'y est pour rien, nous”, réagit Jacky Brindejonc, également propriétaire de la discothèque Chicago à Vannes.



Les équipes au chômage



Un protocole en cours d’analyse

“Tout est en train d’être étudié. Pour le moment, les fiches sont faites et la profession est prête pour ouvrir dans les meilleures conditions pour nos salariés”, confirme Laurent Lutse, Président de l'UMIH en charge des cafés, brasseries, et établissements de nuit.



Les fêtards seront-ils au rendez-vous ?

Si les restaurants tentent d’anticiper avant l’ouverture, difficile pour les discothèques de s’adapter aux mesures actuelles. “”, nous confie, avec ironie, Rachel Le Moigne, gérant du Gatsby Club à Rennes.Les témoignages de gérants de discothèques bretonnes se ressemblent. Qu’ils se situent en centre-ville, sur la côte, petits ou grands établissements…“On ne parle jamais de nous. Nous sommes les premiers fermés et les derniers à rouvrir”, s’alarme Rachel Le Moigne. “Pourquoi on autorise 300 personnes dans un avion et pas 300 personnes dans une discothèque ? ”, s’interroge Jacky Brindejonc, président de la branche "bars de nuit et discothèque" de l’Union des métiers et des industries hôtelières du Morbihan (Umih 56).Certains gérants reprochent également au gouvernement d’oublier la lettre “D” du “Cafés-Hôtels-Restaurants-Discothèques”, et de penser seulement aux trois premiers secteurs. Jacky Brindejonc, revient sur la prise de parole de Christophe Blanchet, député du Calvados, à l’Assemblée nationale et sur les réactions de la salle.Les gérants des boites de nuit doivent également faire face aux difficultés économiques.“On n'a le droit à rien, on n'a zéro aide. Nos salariés sont au chômage partiel : c’est notre seule aide. On ne rentre jamais dans la bonne case”, déplore le gérant du Gatsby Club à Rennes.“Depuis le début du confinement jusqu’à fin mai, j’aurai perdu entre 100 000 et 130 000 euros de chiffre d’affaires. Cette somme, on ne la récupérera pas. Ce n’est pas rattrapable”, s’alarme Régis Toutain, propriétaire du Missy, à Pontivy (56).Pour tenter de s’en sortir, le propriétaire a emprunté 35 000 euros. “”, s’inquiète-t-il. “L’État nous dit qu’il fait des suspensions de crédits, mais derrière, quand la vie va reprendre, il va falloir qu’on paie”, poursuit Régis Toutain.Comment rouvrir et dans quelles conditions ? Les gérants s’interrogent. Des fiches sanitaires ont été conçues par la branche discothèque de l’Umih national, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les différents syndicats. Ces protocoles ont été proposés au ministère de la Santé et du Travail.Impossible cependant de nous procurer les détails du protocole défini. “Ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Nous attendons lundi 25 mai, l’allocution du Premier ministre et puis nous enverrons les fiches aux gérants des discothèques”, promet Laurent Lutse.En attendant une réponse précise, les gérants bretons analysent les mesures mises en place par les discothèques à l’étranger, et tentent de se projeter. “”, détaille Jacky Brindejonc.Des mesures, pas confirmées, mais qui inquiètent déjà Régis Toutain. “Si les clients ont un masque, comment vont-ils consommer ? On ne peut pas non plus barricader tout le bar…”, réagit le gérant. “”, nous confie-t-il. Dans une vidéo publiée sur le groupe "La Nuit doit revoit le Jour", l'Umih donne sa vision de ce que pourrait ressembler la vie avec le respect des règles des "4m2".“Aucune mesure n’a pour le moment été confirmée par le gouvernement. On saura tout lundi”, tient à rassurer Laurent Lutse.Ces mesures drastiques et inhabituelles pourraient freiner les clients. Est-ce que l’esprit de la fête sera toujours là ? Est-ce que les clubbers privilégieront les soirées en appartement ? Impossible pour le moment d’apporter une réponse.“Cet été, imaginez les jeunes livrés à eux-mêmes, sans bars de nuit, sans discothèques…Les discothèques ne sont pas que des lieux d’enivrement, ce sont des lieux de danse, de convivialité. Si ces gens sont à l’extérieur et qu’ils continuent de boire sur les plages, dans les rues, ça va poser des problèmes de sécurité”, défend Jacky Brindejonc.