Réforme des retraites. Une nouvelle manifestation qui dégénère à Rennes avec des dégradations et une voiture incendiée

Une manifestation non autorisée contre la réforme des retraites a vite tourné ce samedi aux affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre à Rennes. Feux de poubelles, dégradations de devantures et feu de voiture émaille le cortège dans le secteur de la place de la République.

Le rendez-vous avait été donné à Rennes ce samedi à 14h place de la République. Après trois quarts d'heure de rassemblement, les 1200 manifestants recensés par la préfecture d'Ille-et-Vilaine (près de 2000 selon les manifestants) se sont élancés sur les quais vers la place de Bretagne.

Les centaines de manifestants contre la réforme des retraites ce samedi 15 avril 2023 à Rennes. • © T. Grouhel - FTV

Déterminés à rester mobilisés et à se faire entendre face à "la position intolérable d'un gouvernement qui ne les écoute pas", les manifestants se sont vite retrouvés face aux forces de l'ordre. Ils ont dû rebrousser chemin.

Assez rapidement, des jeunes, vêtus de noir et cagoulés, se sont portés en tête de cortège. Moins d'une demi-heure après le départ de la manifestation, des individus ont commencé à jeter des projectiles, à s'en prendre à des abris bus ainsi qu'à des devantures d'établissements de banques. Parking Vilaine, plusieurs voitures ont été vandalisées et une a été incendiée. Une Mercedes comme ce jeudi 13 avril.

durée de la vidéo : 00h00mn12s Une Mercedes incendiée lors de la manifestation du 15 avril contre la réforme des retraites à Rennes • ©P. Le Mat - FTV

Dans le secteur de la place de la République, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et canon à eau pour disperser les manifestants. Ces derniers ont continué à s'en prendre à des devantures de commerces et d'établissements financiers telle une agence Groupama. Des locaux de l'hôtel Mercure, rue Lanjuinais, ont été saccagés.

11 individus ont été interpellés et seront présentés à l'autorité judiciaire

À 17h, la préfecture annonce l'interpellation de 8 personnes depuis le début du rassemblement. Elle signale qu'un gendarme mobile a été blessé.

Après des affrontements dans le secteur du boulevard de la Liberté, les manifestants rejoignent le centre historique et la place Sainte-Anne. Très vite, le canon à eau de la police est mis en action.

À 19h, la situation reste confuse dans le secteur de la place de Bretagne, entre gaz lacrymogène et utilisation du canon à eau pour disperser les manifestants.

Dans un nouveau bilan de la préfecture, il est fait état de "11 individus interpellés qui seront présentés à l'autorité judiciaire", ainsi que de multiples dégradations dont deux voitures incendiées.

La veille, vendredi soir, des casseurs s'en étaient pris à un poste de police en mettant le feu à sa porte. Le ministère de l'Intérieur avait aussitôt décidé de déployer dès ce jour la CRS 8, spécialisée dans les violences urbaines, dans la capitale bretonne.