"Tu as réalisé mon rêve" : Carmen, 93 ans, est montée sur scène avec Kendji Girac

Carmen, 93 ans, a réalisé ce samedi 2 septembre 2023 son rêve : rencontrer Kendji Girac, qu'elle écoute quotidiennement dans sa chambre de l'EHPAD du Faouët (Morbihan). Elle est même montée sur scène avec lui au festival Zik'Caulnes.

"Nous sommes entrés par l'entrée des artistes, ça scintillait dans les yeux de Carmen, c'était beau à voir", raconte Stéphanie Kerihuel, encore émue de sa soirée de la veille. Le 2 septembre 2023, l'animatrice de l'EHPAD morbihannais du Faouët a suivi au plus près la rencontre entre Carmen, résidente de l'EHPAD et le chanteur Kendji Girac.

"En tant qu'animatrice, c'est une première et c'est que du bonheur", ajoute Stéphanie Kerihuel. "Carmen a vécu jusqu'au bout son rêve, jusqu'au bout du concert."

Et le moment sera resté une surprise jusqu'au bout pour Carmen. "Le régisseur m'avait fait comprendre que le concert serait mémorable, mais il ne m'a rien dit de clair", précise Stéphanie Kerihuel. "Carmen s'est sentie comme une vraie star !" Kendji Girac a d'ailleurs partagé ce moment sur son compte Instagram.

Installée sur le côté de la scène, Carmen n'a eu que quelques mètres à parcourir pour rejoindre son idole sur scène. "C'était son moment. Pendant le concert, elle était installée sur le côté, elle connaissait par cœur toutes les paroles", raconte l'animatrice. "Pendant "Les yeux de la mamma", elle a versé sa larme."

Une dame de 93 ans qui aime un jeune chanteur, c'est rare. Stéphanie Kerihuel Animatrice à l'EHPAD du Faouët

Avant le concert, Carmen et Kendji Girac ont pu discuter pendant une demi-heure environ. L'occasion d'offrir au chanteur un t-shirt breton et une marinière. "Kendji l'a vraiment laissée parler, de sa vie, de son mari. Elle regretttait un peu de ne pas avoir acheté de poupée pour la fille de Kendji mais il l'a très vite rassurée", sourit-elle. "D'autant que Carmen porte le même prénom que la mère de Kendji."

Carmen, qui suit la carrière de Kendji Girac depuis ses débuts dans The Voice, a même posé une colle à l'artiste. "Elle lui a demandé s'il se rappelait de quand il jouait au ballon et qu'il chantait. Lui ne voyait pas du tout de quoi il s'agissait. Mais Carmen parlait de son premier clip ! Quand il l'a compris, il a été surpris !", détaille l'animatrice morbihannaise. "Je pense qu'il a été honoré, il était très solaire, il l'a trouvée pétillante." Carmen et Kendji ont d'ailleurs échangé en espagnol.

Une bouteille à la mer lancée sur les réseaux sociaux

Ce moment est pour Stéphanie Kerihuel une forme de récompense. C'est elle qui lance le 25 juillet 2023 un appel sur les réseaux sociaux.

L'issue est alors incertaine mais l'équipe de Kendji Girac prend rapidement contact avec Carmen. Le chanteur lui envoie un message vidéo puis prend rendez-vous pour une rencontre lors de sa venue prochaine en Bretagne.

L'ampleur que ça a pris, ça fait chaud au cœur . Stéphanie Kerihuel Animatrice de l'EHPAD du Faouët

À l'EHPAD du Faouët, la musique de Kendji Girac résonne toute la journée dans la chambre de Carmen. La dame de 93 ans réside à l'EHPAD depuis avril 2023 et le chanteur l'a aidée à traverser une période difficile. "Elle ne pouvait plus marcher, et la musique lui a fait beaucoup de bien", se réjouit Stéphanie Kerihuel.

Ça a donné un coup de boost à tout le monde, et ça récompense notre travail. Stéphanie Kerihuel Animatrice de l'EHPAD du Faouët

Sur le trajet de retour vers l'EHPAD, vers 3h45 du matin, des messages commencent déjà à arriver. "On reçoit des messages de partout, d'autres personnes malades qui reprennent espoir et d'autres animateurs dans des EHPAD, qui disent que cette aventure leur donne un coup de boost !", s'exclame Stéphanie Kerihuel.

Kendji Girac a déjà promis d'inviter Carmen à son prochain concert en Bretagne : "On espère que ce sera plus près de chez nous, mais même si c'est à Rennes, on ira", promet l'animatrice. Un sixième album serait prévu en début d'année 2024, de quoi peut-être laisser présager une future tournée...