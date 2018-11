Départ de la Route du Rhum : Teura Colas rend hommage à son mari Alain disparu lors de la première édition en 1978

"Je suis au centre du cyclone. Il n'y a plus de mer, plus de ciel... Teura mon amour, est-ce que tu m'entends ?".

Un marin hors-normes

Le geste se veut assuré mais emprunt d'une grande émotion. 40 ans après la disparition de son mari Alain Colas, lors de la première édition de la route du Rhum, Teura Colas a jeté à la mer un bouquet de fleurs par dessus le bord du Pont-Aven, le bateau amiral de la course.Un geste d'hommage qu'elle tient à faire à chaque départ de la course si elle peut s'y rendre. La dernière fois, c'était en 2010.17 novembre 1978, première Route du Rhum. Au 12ème jour de course, la tempête fait rage en Atlantique. Alain Colas, l'un des skippers de la course, envoie un message à terre alors qu'il se trouve au large des Açores au Portugal :Ce message, sa femme l'entendra, sans savoir que c'est la dernière fois.Les nombreuses recherches seront vaines. Aucun élément de l'épave ayant été retrouvé, sa disparition sera l'objet de mystères. Alain Chamfort sortira un disque : "Où es-tu Manureva ?" du nom du bateau du skipper.Depuis douze ans, une plaque commémorative trône sur l'esplanade Robert Surcouf, au pied des remparts,avec cette inscription :À son palmarès, Alain Colas a accroché une victoire dans la Transat anglaise en 1972 ainsi qu'un record du tour du monde à la voile en solitaire en 1973, à chaque fois sur Pen Duick IV rebaptisé Manureva.Avec sa compagne Téura Krauze, il a eu trois enfants : Vaimiti, Torea et Tereva54. Après la disparition d'Alain Colas, celle-ci est repartie vivre à Tahiti